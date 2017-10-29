Похоронная компания получила право строить крематорий, предложив 99 000 евро, что значительно превышает начальную цену аукциона - 500 евро. Единоразовую выплату за право постройки нужно оплатить в течение месяца.

Предприятие также имеет похоронные бюро в Цесисе, Алуксне, Балви и Гулбене. Оборот «Trimo trīs» в 2016 году составил 25 712 евро, а прибыль - 2075 евро. Компания принадлежит Анрису Сатрапухину.

Самоуправление постановило, что крематорий нужно сдать в эксплуатацию до конца 2020 года. Право постройки выделяется на 30 лет.



На участие в аукционе были получены заявки от трех претендентов.