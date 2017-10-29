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Крематорий в Елгаве построит похоронная компания из Валмиеры

Русский TVNET 29.10.2017. 12:33   Печатать
Право построить крематорий у кладбища Берзу в Елгаве получило похоронное предприятия Trimo trīs из Валмиеры, сообщает агентство ЛЕТА.

Похоронная компания получила право строить крематорий, предложив 99 000 евро, что значительно превышает начальную цену аукциона - 500 евро. Единоразовую выплату за право постройки нужно оплатить в течение месяца.

 

Предприятие также имеет похоронные бюро в Цесисе, Алуксне, Балви и Гулбене. Оборот «Trimo trīs» в 2016 году составил 25 712 евро, а прибыль - 2075 евро. Компания принадлежит Анрису Сатрапухину.

 

Самоуправление постановило, что крематорий нужно сдать в эксплуатацию до конца 2020 года. Право постройки выделяется на 30 лет.


На участие в аукционе были получены заявки от трех претендентов.

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Комментарии:

преобрпженский 29.10.2017. 18:07:30
Крутая компания-прибыль чуть больше двух тысяч.Офигеть и не встать.Что творится в царстве елгавском?Видно под свое крыло загребает наш мэр очередное чадо?

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