Празднование юбилея «Златы» было приурочено к Дням белорусской культуры, которые в этом году посвящены 135-летним юбилеям известных белорусских литераторов Янки Купалы и Якуба Коласа. После краткого рассказа о биографиях юбиляров и их заслугах праздник открыл ансамбль общества «Злата».

Руководитель общества «Злата» Зента Третьяк, обращаясь к зрителям и литовским гостям, отметила: «Осень. Дождь. Выходной день. Я очень рада, что вы здесь. Нашему обществу уже пять лет. Были, конечно, и трудности, но есть и успехи. Стали традицией концерты ансамбля «Злата» в центрах социального ухода в Елгавском крае. У нас есть друзья, и их становится все больше и больше. Несмотря на непогоду и на расстояние наши новые друзья - белорусские общества из Литвы - Шяуляя, Клайпеды, Висагинаса - сейчас с нами, в этом зале, и это дорогого стоит».

... Затаив дыхание, собравшиеся слушали песни о Беларуси в сольном исполнении отца Олега из Шяуляя, который нашел время приехать на юбилей «Златы» перед вечерней службой. Обладатель чистого, мелодичного голоса рассказал, что недавно побывал на исторической родине, где жила его бабушка и отметил, что белорусы - народ певучий. «Беседуя с земляками, узнал, что гитары они раньше сами делали из осины, и качество звучания было намного лучше, чем у современных инструментов, которые мы слышим во время концертов по телевизору», - добавил отец Олег, приютивший в помещениях храма Шяуляйскую белорусскую общину.

С белорусской организацией из Шяуляя, которой уже более 20 лет, «Злата познакомилась совсем недавно - в январе этого года на концерте в Шяуляя и в результате завязалась дружба. Аплодисментами было встречено выступление дуэта из Шяуляя Юлии и Александра, а представитель Шяуляйской белорусской общины Георгий, чей возраст уже давно перешагнул пенсионный, буквально сразил весь зал своей жизненной энергией, бодростью и любовью к танцам. Под музыку выступавших он провел в ритме вальса около двух часов, успев за это время станцевать со всеми дамами, сидевшими в ближних рядах. Энергии глубоко пожилого танцора могли бы позавидовать и тридцатилетние. В белорусской общине Шяуляя пояснили, что так Георгий танцует во время всех концертов общества.

Огромный заряд бодрости и позитива зрители получили и от сольного выступления Сергея Шабадалова из Висагинаса. «Злата» познакомилась с талантливым певцом, солистом ансамбля «Свитанак» на фестивале в Дагде (Латгалия). Сергей рассказал, что уже однажды выступал в Елгаве. Было это 10 лет назад на праздновании Ивана Купалы.

Не меньше удовольствия доставило зрителям и выступление ансамбля «Купалинка» из Клайпеды.



На концерте, который длился около трех часов, также звучали звучали стихи Якуба Коласа и Янки Купалы и своими песнями порадовала «Злата».