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В музее отпраздновали юбилей герцога Екаба

Линда Захарова 27.10.2017. 18:09   Печатать
В пятницу в Елгавском музее истории и искусств Г.Элиаса театральным повествованием «Родственные связи герцогов Курляндии и Земгале в Европе» отпраздновали 407- й день рождения герцога Екаба.

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На праздник пришли также заместитель председателя Елгавской городской думы Рита Вецтиране и историк Андрис Томашунс. Конечно, на юбилее без подарков не обойтись. А.Томашунс подарил музею памятную медаль Саксии, чему была очень рада директор музея Гита Грасе: «Именно такой медали в музее еще не было!».

 

На мероприятии рассказывалось, как были выданы замуж дочери герцога и с кем в результате браков породнились Кеттлеры. Работники музея в честь праздника выступили с небольшим театральным представлением. В качестве угощения к чаю и кофе был подан крендель.


Екаб родился 28 октября 1610 года на территории Латвии в городе Кулдига (немецкое название Голдинген) в семье герцога Вильгельма Кеттлера и прусской принцессы Софии. Рано потеряв мать, Екаб рос в семье брата отца Фридриха Кеттлера. Он получил хорошее образование в Ростокском и Лейпцигском университетах, поступив в них уже в 12-летнем возрасте. В молодости много путешествовал по Европе и полученный опыт позднее использовал для развития герцогства. При нем Курляндское герцогство достигло своего наивысшего могущества.

 

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