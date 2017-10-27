На праздник пришли также заместитель председателя Елгавской городской думы Рита Вецтиране и историк Андрис Томашунс. Конечно, на юбилее без подарков не обойтись. А.Томашунс подарил музею памятную медаль Саксии, чему была очень рада директор музея Гита Грасе: «Именно такой медали в музее еще не было!».

На мероприятии рассказывалось, как были выданы замуж дочери герцога и с кем в результате браков породнились Кеттлеры. Работники музея в честь праздника выступили с небольшим театральным представлением. В качестве угощения к чаю и кофе был подан крендель.



Екаб родился 28 октября 1610 года на территории Латвии в городе Кулдига (немецкое название Голдинген) в семье герцога Вильгельма Кеттлера и прусской принцессы Софии. Рано потеряв мать, Екаб рос в семье брата отца Фридриха Кеттлера. Он получил хорошее образование в Ростокском и Лейпцигском университетах, поступив в них уже в 12-летнем возрасте. В молодости много путешествовал по Европе и полученный опыт позднее использовал для развития герцогства. При нем Курляндское герцогство достигло своего наивысшего могущества.