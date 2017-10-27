Прокурор просила суд признать А.Мугуревича виновным в ДТП, в результате которого погибла женщина. Она указала, что соразмерным было бы наказание в виде лишения свободы сроком на два года и водительских прав на 4 года. Она также считает материальные и моральные компенсации обоснованными. Адвокат потерпевшей стороны и близкие погибшей, которые проходят по делу, как потерпевшие, согласились с прокурором.

Защитник обвиняемого, конечно, возражал - А.Мугуревич невиновен в ДТП, ибо обстоятельства были такими, что автомашину невозможно было остановить столь быстро, чтобы избежать несчастья.

Следующее заседание суда состоится 9 ноября в 9.30, когда подсудимому будет дано последнее слово.

А.Мугуревич обвиняется в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, в результате которых при управлении транспортным средством потерпевший получил тяжкие телесные повреждения или скончался. За это можно наказать лишением свободы на срок до 8 лет и лишением водительских прав на срок до 5 лет.

Напомним, что 7 ноября 2013 года на перекрестке улиц Райня и Петера в Елгаве была сбита женщина, которая получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию. А.Мугуревич, который был в то время проректором ЛСУ, подтвердил, что он находился за рулем автомашины, сбившей женщину.

Профессор ЛСУ рассказал, что точно не помнит детали происшествия, так как ехал по правилам и при подъезде к перекрестку не заметил на нем ни одного пешеххода. Он упомянул и о том, что его ослепляли и фары встречных машин. «Я ехал в соответствии с правилами, алкоголь не употреблял, скорость была ниже разрешенной, а также смотрел, нет ли пешеходов и действительно никого не заметил, и у меня нет ни малейшего понятия, откуда на перекрестке взялась та женщина», - пояснял А.Мугуревич.

У пострадавшей констатировали перелом основания черепа и политравму и позднее в больнице она скончалась.