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По делу Мугуревича прошли судебные дебаты

novaja.lv 27.10.2017. 15:56   Печатать
В пятницу, 27 октября, в Елгавском суде прошли судебные дебаты по делу, в котором за наезд на женщину с летальным исходом обвиняется нынешний проректор ЛСУ по науке Арнис Мугуревич. У каждой стороны была возможность аргументированно высказаться.

Прокурор просила суд признать А.Мугуревича виновным в ДТП, в результате которого погибла женщина. Она указала, что соразмерным было бы наказание в виде лишения свободы сроком на два года и водительских прав на 4 года. Она также считает материальные и моральные компенсации обоснованными. Адвокат потерпевшей стороны и близкие погибшей, которые проходят по делу, как потерпевшие, согласились с прокурором.

 

Защитник обвиняемого, конечно, возражал - А.Мугуревич невиновен в ДТП, ибо обстоятельства были такими, что автомашину невозможно было остановить столь быстро, чтобы избежать несчастья. 

 

Следующее заседание суда состоится 9 ноября в 9.30, когда подсудимому будет дано последнее слово.

 

А.Мугуревич обвиняется в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, в результате которых при управлении транспортным средством потерпевший получил тяжкие телесные повреждения или скончался. За это можно наказать лишением свободы на срок до 8 лет и лишением водительских прав на срок до 5 лет.

 

Напомним, что 7 ноября 2013 года на перекрестке улиц Райня и Петера в Елгаве была сбита женщина, которая получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию. А.Мугуревич, который был в то время проректором ЛСУ, подтвердил, что он находился за рулем автомашины, сбившей женщину.

 

Профессор ЛСУ рассказал, что точно не помнит детали происшествия, так как ехал по правилам и при подъезде к перекрестку не заметил на нем ни одного пешеххода. Он упомянул и о том, что его ослепляли и фары встречных машин. «Я ехал в соответствии с правилами, алкоголь не употреблял, скорость была ниже разрешенной, а также смотрел, нет ли пешеходов и действительно никого не заметил, и у меня нет ни малейшего понятия, откуда на перекрестке взялась та женщина», - пояснял А.Мугуревич.

 

У пострадавшей констатировали перелом основания черепа и политравму и позднее в больнице она скончалась.

 

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