Уже ранее - на объединенном заседании финансового комитета и комитета по социальным делам и здравоохранению - депутат думы Айгар Рублис указал, что эта норма может существенно ограничить возможность выразить свое мнение по вопросам, которые важны для каждого жителя, и предложил ее из устава вычеркнуть.

На заседании думы за редакцию устава без спорной нормы проголосовали шесть депутатов - А.Рублис, Гунар Курлович, Лаурис Зивертс, Сергей Столяров, Ивар Яковелс и Андрей Эйхвалд, «против» поправки проголосовал председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш, а остальные 7 депутатов при голосовании воздержались. Таким образом спорная норма в уставе была оставлена.



А.Рублис отметил, что до этого изучил уставы нескольких латвийских самоуправлений и ни в одном из них для депутатов не установлены ограничения на право высказаться. «Это неправильно, что все депутаты не могут защищать мнение своих избирателей и выражать свои мысли по рассматриваемым на заседаниях вопросам», - добавил депутат.



Депутат Л.Зивертс уже ранее прогнозировал, что большинство депутатов проголосуют против вышеупомянутой поправки, отметив, что точно так же будет и на голосованиях о разрешении дебатов - неудобные мнения на заседаниях думы больше не прозвучат.