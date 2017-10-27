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Восемь депутатов поддержали недемократичный устав

novaja.lv 27.10.2017. 11:04   Печатать
Елгавская городская дума в четверг утвердила устав самоуправления, в который включена спорная норма о правах депутатов высказаться. Устав предусматривает, что дебаты депутатов по конкретному вопросу возможны только в случае, если за их проведение проголосует большинство думцев. Таким образом, слово получат не все депутаты.

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Уже ранее - на объединенном заседании финансового комитета и комитета по социальным делам и здравоохранению - депутат думы Айгар Рублис указал, что эта норма может существенно ограничить возможность выразить свое мнение по вопросам, которые важны для каждого жителя, и предложил ее из устава вычеркнуть.

 

На заседании думы за редакцию устава без спорной нормы проголосовали шесть депутатов - А.Рублис, Гунар Курлович, Лаурис Зивертс, Сергей Столяров, Ивар Яковелс и Андрей Эйхвалд, «против» поправки проголосовал председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш, а остальные 7 депутатов при голосовании воздержались. Таким образом спорная норма в уставе была оставлена.


А.Рублис отметил, что до этого изучил уставы нескольких латвийских самоуправлений и ни в одном из них для депутатов не установлены ограничения на право высказаться. «Это неправильно, что все депутаты не могут защищать мнение своих избирателей и выражать свои мысли по рассматриваемым на заседаниях вопросам», - добавил депутат.


Депутат Л.Зивертс уже ранее прогнозировал, что большинство депутатов проголосуют против вышеупомянутой поправки, отметив, что точно так же будет и на голосованиях о разрешении дебатов - неудобные мнения на заседаниях думы больше не прозвучат.

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Комментарии:

Бывший 27.10.2017. 13:12:43
Смешно смотреть, как мальчик начал лаять на папу. До этого 8 лет их руки всегда поднимались синхронно, а тут Рубля лишили кресла, и сразу появилось собственное мнение.
преображенский 27.10.2017. 12:51:40
Так в нашем городе сплошная дерьмократия.Чего еще ожидать от "народных" избранников-кормушка дороже всего.

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