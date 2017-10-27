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Высшие награды города получат 7 елгавчан и одно предприятие

novaja.lv 27.10.2017. 10:05   Печатать
На состоявшемся в четверг заседании Елгавской городской думы депутаты решили присвоить высшие награды города одному предприятию и 7 жителям, которые своим трудом и идеями способствовали развитию Елгавы. Высшую награду «Знак почета» получат предприниматель Юрис Грикис, тренер по боксу Александр Кнох и художник Эдвин Калнениекс

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Пресс-служба Елгавского городского самоуправления информирует, что высшую награду города «Знак почета» решено вручить собственнику ООО Marks M Юрису Грикису - за вклад в развитие предпринимательской деятельности в Елгаве; тренеру по боксу Александру Кноху - за вклад в развитие спорта, вовлечение молодежи в спортивную жизнь и популяризацию Елгавы в Латвии и мире; художнику-декоратору Эдвину Калнениексу - за пожизненный вклад в создание культурной среды Елгавы.


В свою очередь, награды «Почетная грамота» будут удостоены руководитель Елгавского бизнес-инкубатора Никита Казакевич - за вклад в развитие Елгавы, повышение качества образования и обучение молодежи; врач-хирург Николай Белоусов - за пожизненный вклад в заботу о здоровье жителей города; музыкант и вокальный педагог Жорж Сиксна - за вклад в культурную жизнь Елгавы, активную работу с молодежью и популяризацию города; инженер Мета Рейне - за пожизненный вклад в создание и развитие системы теплоснабжения в Елгаве; предприятие Dinex Latvia - за вклад в развитие Елгавы, повышение качества образования и карьерное образование молодежи.


Награды будут вручены 17 ноября, в преддверии 99-летия провозглашения Латвийской республики, на торжественном приеме у председателя Елгавской городской думы Андриса Равиньша.

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Комментарии:

ха-ха 27.10.2017. 14:06:40
......динекс платили бы еще нормальную зарплату и оплачивали бы практику хоть немного.....

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