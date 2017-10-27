Пресс-служба Елгавского городского самоуправления информирует, что высшую награду города «Знак почета» решено вручить собственнику ООО Marks M Юрису Грикису - за вклад в развитие предпринимательской деятельности в Елгаве; тренеру по боксу Александру Кноху - за вклад в развитие спорта, вовлечение молодежи в спортивную жизнь и популяризацию Елгавы в Латвии и мире; художнику-декоратору Эдвину Калнениексу - за пожизненный вклад в создание культурной среды Елгавы.



В свою очередь, награды «Почетная грамота» будут удостоены руководитель Елгавского бизнес-инкубатора Никита Казакевич - за вклад в развитие Елгавы, повышение качества образования и обучение молодежи; врач-хирург Николай Белоусов - за пожизненный вклад в заботу о здоровье жителей города; музыкант и вокальный педагог Жорж Сиксна - за вклад в культурную жизнь Елгавы, активную работу с молодежью и популяризацию города; инженер Мета Рейне - за пожизненный вклад в создание и развитие системы теплоснабжения в Елгаве; предприятие Dinex Latvia - за вклад в развитие Елгавы, повышение качества образования и карьерное образование молодежи.



Награды будут вручены 17 ноября, в преддверии 99-летия провозглашения Латвийской республики, на торжественном приеме у председателя Елгавской городской думы Андриса Равиньша.