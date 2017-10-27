«Две почки - это излишество, если у дочери ни одной». Лаура цитирует своего отца. Именно он стал для нее донором. Неделю назад Лауре пересадили его почку. Болезнь подкралась неожиданно. «Ни у кого из моей семьи проблем с почками не было. Но когда я в январе попала в больницу, ситуация уже была очень критическая. Врачи сказали, приди я на несколько дней позже, не с чем было бы работать».

Лаура мечтает поскорее вернуться домой к своему пятилетнему сыну. А отца она называет своим героем.

«Я больше похожа на папу. А теперь эти отношения вообще такие, что представить нельзя. Это самое большое - когда человек может жить. Может дать другому шанс на полноценную жизнь».

В этом году в Латвии провели 40 пересадок почек, в том числе 12 от живых доноров. В листе ожидания на трансплантацию этого органа еще 54 человека.



Восемь пациентов также ждут пересадки сердца. Врач-трансплантолог Вадим Сухоруков поражается, как мало людей в Латвии готовы пожертвовать свои органы другим. Даже если это близкие люди.

«Пересадка от живого донора обеспечит лучший результат. И я никак не могу для себя решить, где здесь вообще вопрос. Если ваш родственник - дочь, сын, мама, папа заболели и нуждаются в пересадке органа. И вас медики просят: «Вы не могли бы пожертвовать?». При этом, медики ничего не будут делать такого, что может повредить вашему здоровью. И люди еще думают. Я не вижу тут вообще материала для размышления. Это же твой сын, твоя дочь, твоя мать. Как люди еще могут над этим думать?»

Похожая ситуация и с органами умерших. В 70 % случаев они не используются. Чаще всего из-за отказа родственников умершего.



Но если пересадка почек и сердца в Латвии все-таки происходят, то трансплантацию печени государство до сих пор не оплачивало. В прошлом году LTV7 рассказывал о трех латвийцах которым пересадку делали в Эстонии, а деньги на это собирали с помощью пожертвований. Один из них операции так и не дождался. Второй печень пересадили, но она была уже слишком слаба и умерла вскоре после операции. И лишь для третьего пациента все закончилось хорошо. Со следующего года трансплантацию печени будут делать и у нас - за счет государства.

«На следующий год мы выделили полмиллиона евро на эти процедуры. Этого хватит на 7 человек. Конечно, многое зависит от наличия органов, поскольку людей, которые нуждаются в этой процедуре, больше семи», - заявила министр здравоохранения (Союз «зеленых» и крестьян) Анда Чакша

Специалисты уверены, что в Латвии необходимо развивать целое направление медицины - координацию в трансплантологии. Обучать следует и общество, и самих врачей. Только что в Испании прошли мастер-классы 300 латвийских врачей. Важно, чтобы в каждой региональной больнице были медики способные быстро среагировать, если там есть потенциальный донор.

«Как только появляются знания, появляется уверенность и компетентность. Появляется доверие со стороны коллег и общества», - сказал и.о. Центра трансплантологии Янис Юшинскис.

«Ожидающих всегда больше, чем доноров. Но тех доноров, которых можно использовать, надо использовать и вкладывать все средства, чтобы это происходило», - объясняет глава отделения трансплантации почек Янис Бицанс.

Согласие на изъятие органов в случае смерти можно оформить в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ). В противном случае, решение придется принимать родным.

На сегодняшний день такое согласие дал 971 латвиец. Впрочем, 1028 человек оформили отказ от донорства. Между тем, органы одного умершего могут спасти сразу 4-5 жизней.



В начале прошлого года Rus.Lsm.lv писал, что что УДГМ зафиксировал прирост числа желающих зарегистрировать готовность пожертвовать свои органы после смерти. Тогда и сотрудники УДГМ, и медики предположили, что феномен связан с получившей широкую известность историей Байбы Бароне - девушкой, которой из-за редкой болезни была нужна трансплантация печени.

К сожалению, спасти Байбу не смогла даже донорская печень. Она скончалась в конце прошлого года, в реанимации больницы Тарту. Операцию пересадке печени, которую девушка в отделении интенсивной терапии ждала более двух месяцев, ей сделали 22 ноября.