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Синоптики предупреждают о ненастном понедельнике

Редакция "Новой газеты" 27.10.2017. 08:39   Печатать
В предстоящие выходные ожидается облачная, с прояснениями погода, с кратковременными дождями и дневной температурой воздуха около 7 градусов. Однако уже в воскресенье днем до Латвии дойдет циклон, который может принести бурю на Курземское побережье, а также сильный, порывистый ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега на остальную территорию страны. Но зимы в начале ноября еще не будет.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 27 октября, в Елгаве ожидается переменная облачность, при слабом северном, северо-западном ветерке воздух днем прогреется до 6 градусов. Возможен небольшой дождик, а в северо-восточной части страны - и мокрый снег. В ночь на субботу похолодает до -2+3 градусов. Минусовая температура ожидается в Видземе и Латгале.

 

В субботу днем по всей стране будет пасмурно, южный ветер будет дуть со скоростью до 6-11 м/сек, временами пойдет дождь, а в восточных районах - и мокрый снег. На Курземском побережье дневная температура воздуха повысится до 9 градусов, в Елгаве и Земгале - до 6-7 градусов, а на востоке страны - до 4 градусов.

 

Примерно такой же она останется и в ночь на воскресенье. Днем небо периодически будет проясняться, временами ожидается дождь, а местами и мокрый снег, в Елгаве столбик термометра может подняться до отметки +7+8 градусов. Но синоптики предупреждают, что, согласно нынешним прогнозам, в воскресенье во второй половине дня, начиная с западных районов страны, Латвию накроет очередной циклон с сильным ветром и осадками. К вечеру на Курземском побережье скорость западного, северо-западного ветра может достичь 23 м/сек, ветер постепенно начнет усиливаться и на остальной территории страны.

 

В понедельник по всей Латвии ожидается ненастная погода. На Курземском побережье возможна буря с порывами ветра до 25 м/сек, на Видземском побережье скорость ветра достигнет 20 м/сек, на остальной территории страны - 15-19 м/сек. Днем ожидаются осадки в виде дождя, а с утра и к вечеру, с понижением температуры воздуха, дождь местами перейдет в мокрый снег. В ночь на вторник ветер начнет ослабевать, осадков станет меньше , небо местами прояснится. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, умеренный, а временами порывистый северо-западный ветер и температуру воздуха около 5 градусов.

 

В ночь на среду на большей части территории страны, за исключением Курземе, ожидаются заморозки до минус 2-5 градусов. А в середине недели, если верить нынешним прогнозам, вновь возможны дожди, сильный ветер, и потеплеет до 7-9 градусов. Снежного покрова в начале ноября не ожидается.

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