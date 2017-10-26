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В «НГ» от 27 октября читайте: «В Елгаве многие собаки не чипированы и не зарегистрированы», «Для кого подорожает электричество?»

Редакция "Новой газеты" 26.10.2017. 15:29   Печатать
Несмотря на то что требования к чипированию собак в этом году вступили в силу, данные Елгавской полиции самоуправления показывают, что лишь примерно у половины проверенных собак имеются чип и регистрация, сообщает Елгавское городское самоуправление.

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Полиция самоуправления ежемесячно получает в среднем 11 вызовов, связанных с собаками. В основном сообщают о бродячих собаках и о нападениях собак. При проверке животного обнаруживается, что оно чипировано, но не зарегистрировано, поэтому связаться с его хозяином невозможно.

 

В самоуправлении поясняют, что наиболее распространенной ошибкой владельцев животных является то, что чип не зарегистрирован в единой базе данных Центра сельскохозяйственных данных - это означает, что считать информацию с чипа невозможно и свою функцию он не выполняет. Подробнее - в свежем номер «Новой газеты».


Для кого подорожает электричество?
Недавно Министерство экономики и Комиссия по регулированию общественных услуг сообщили о том, что с 2018 года плата за электроэнергию для части жителей Латвии понизится. Меньше будут платить, например, владельцы квартир в многоквартирных домах, потребляющие больше 80 киловатт в месяц. А вот владельцам объектов, где света расходуется мало (например, гаражи и дачи), с 1 января придется платить больше.


Со следующего года тариф КОЗ будет состоять из двух частей - переменной и фиксированной. Переменная часть тарифа будет зависеть от объема потребленной пользователем электроэнергии - чем больше потребление, тем ниже ставка за киловатт. Точные тарифы пока не объявлены. Но примерные размеры экономии уже известны. Для однофазного подключения в 16 ампер (это практически все квартиры в многоэтажках) экономия будет достигнута уже при потреблении 82 киловатт в месяц - в таком случае сумма ежемесячного счета уменьшится на 23 евроцента.

 

Но, например, если у вас однофазное подключение на даче, где вы не живете по полгода, вам придется еще и доплачивать. При нулевых тратах электричества счет повысится на 1 евро, при трате 50 киловатт в месяц - на 0,38 евро. Подробнее - в номере газеты.

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