Полиция самоуправления ежемесячно получает в среднем 11 вызовов, связанных с собаками. В основном сообщают о бродячих собаках и о нападениях собак. При проверке животного обнаруживается, что оно чипировано, но не зарегистрировано, поэтому связаться с его хозяином невозможно.

В самоуправлении поясняют, что наиболее распространенной ошибкой владельцев животных является то, что чип не зарегистрирован в единой базе данных Центра сельскохозяйственных данных - это означает, что считать информацию с чипа невозможно и свою функцию он не выполняет. Подробнее - в свежем номер «Новой газеты».



Для кого подорожает электричество?

Недавно Министерство экономики и Комиссия по регулированию общественных услуг сообщили о том, что с 2018 года плата за электроэнергию для части жителей Латвии понизится. Меньше будут платить, например, владельцы квартир в многоквартирных домах, потребляющие больше 80 киловатт в месяц. А вот владельцам объектов, где света расходуется мало (например, гаражи и дачи), с 1 января придется платить больше.



Со следующего года тариф КОЗ будет состоять из двух частей - переменной и фиксированной. Переменная часть тарифа будет зависеть от объема потребленной пользователем электроэнергии - чем больше потребление, тем ниже ставка за киловатт. Точные тарифы пока не объявлены. Но примерные размеры экономии уже известны. Для однофазного подключения в 16 ампер (это практически все квартиры в многоэтажках) экономия будет достигнута уже при потреблении 82 киловатт в месяц - в таком случае сумма ежемесячного счета уменьшится на 23 евроцента.

Но, например, если у вас однофазное подключение на даче, где вы не живете по полгода, вам придется еще и доплачивать. При нулевых тратах электричества счет повысится на 1 евро, при трате 50 киловатт в месяц - на 0,38 евро. Подробнее - в номере газеты.