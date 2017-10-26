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В Элейской и Яунсвирлаукской волостях реконструируют уличное освещение

novaja.lv 26.10.2017. 14:47   Печатать
В двух волостях Елгавского края -Элейской и Яунсвирлаукской - ведутся работы по реконструкции уличного освещения. Демонтаж старых столбов, установку новых и вкручивание новых лампочек проводит ООО Mītavas elektra. Общая стоимость работ - 42 432 евро. Обновление освещения в волостях будет проводиться до конца года.

Стоимость работ в поселке Межциемс Яунсвирлаукской волости, согласно договору закупки, составит 222 432 евро. На улице Рожу протяженностью 800 метров будут демонтированы старые столбы уличного освещения и заменены на новые, оборудованные энегоэффективными лампочками.


В свою очередь, в поселке Элея на ул.Парка будут демонтированы 24 старых столба, после чего установят новые. Дополнительно три новых столба установят возле пешеходной дорожки напротив Элейского парка. Работы в Элее Mītavas elektra проведет за 20 000 евро.


Для замены устаревшего освещения в волостях Елгавское краевое самоуправление использует средства, выделенные из Автодорожного фонда. В этом году уличное освещение уже обновлено в Сесавской волости. Аналогичные работы, запланированные в Вирцаве и Глуде, перенесены на следующий год.

 

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