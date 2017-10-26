Стоимость работ в поселке Межциемс Яунсвирлаукской волости, согласно договору закупки, составит 222 432 евро. На улице Рожу протяженностью 800 метров будут демонтированы старые столбы уличного освещения и заменены на новые, оборудованные энегоэффективными лампочками.



В свою очередь, в поселке Элея на ул.Парка будут демонтированы 24 старых столба, после чего установят новые. Дополнительно три новых столба установят возле пешеходной дорожки напротив Элейского парка. Работы в Элее Mītavas elektra проведет за 20 000 евро.



Для замены устаревшего освещения в волостях Елгавское краевое самоуправление использует средства, выделенные из Автодорожного фонда. В этом году уличное освещение уже обновлено в Сесавской волости. Аналогичные работы, запланированные в Вирцаве и Глуде, перенесены на следующий год.