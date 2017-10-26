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«Злата» в юбилей порадует концертом

Инга Карлинская 26.10.2017. 14:05   Печатать
В рамках Дней белорусской культуры 28 октября в 14.00 Елгавское белорусское общество «Злата» приглашает всех желающих на мероприятие, на котором выступит не только ансамбль «Злата», но и гости из Литвы: Висагинаса, Клайпеды и Шяуляя.

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Как рассказала руководитель белорусского общества «Злата» Зента Третьяк, в октябре этого года общество празднует свой 5-летний юбилей, и стало уже традицией в день рождения радовать елгавчан концертом. В этом году он планируется более масштабным, нежели в предыдущие, так как в гости приедут и ансамбли белорусских обществ из Литвы. У каждого из них будет свой музыкальный «гостинец», который позволит разносторонне ознакомиться с белорусским культурным наследием.


Поскольку в этом году отмечается и 135 лет со дня рождения белорусского поэта Янки Купалы, на концерте прозвучат и его стихи. Вне всяких сомнений, мероприятие будет интересно и тем, кому близка белорусская культура, и тем, кто желает с ней познакомиться.


Концерт состоится в зале Елгавской краевой думы (ул. Паста, 37). Вход бесплатный.

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