Как рассказала руководитель белорусского общества «Злата» Зента Третьяк, в октябре этого года общество празднует свой 5-летний юбилей, и стало уже традицией в день рождения радовать елгавчан концертом. В этом году он планируется более масштабным, нежели в предыдущие, так как в гости приедут и ансамбли белорусских обществ из Литвы. У каждого из них будет свой музыкальный «гостинец», который позволит разносторонне ознакомиться с белорусским культурным наследием.



Поскольку в этом году отмечается и 135 лет со дня рождения белорусского поэта Янки Купалы, на концерте прозвучат и его стихи. Вне всяких сомнений, мероприятие будет интересно и тем, кому близка белорусская культура, и тем, кто желает с ней познакомиться.



Концерт состоится в зале Елгавской краевой думы (ул. Паста, 37). Вход бесплатный.