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Продав личные вещи, латвийцам придется подавать налоговую декларацию

www.lsm.lv 26.10.2017. 13:38   Печатать
Налоговая система в Латвии не из самых простых, и, не зная некоторых важных ее нюансов, люди рискуют попасть в большие неприятности. В частности, если вы продали личное имущество каким-то другим частным лицам на сумму, превышающую 4000 евро в год - обязательно нужно подавать ежегодную декларацию о доходах, сообщает LTV.

В противном случае Служба госдоходов может наказать продавца штрафом. В обществе бытует мнение, что продажа личных вещей, даже относительно крупные сделки вроде продажи подержанной автомашины - это частное дело каждого, но не всё так просто.

 

Опрос, проведенный LTV, показал: мнения о том, следует ли информировать государство о продаже вещей частным лицом частному лицу, различаются.

«Думаю, да, наверное. Это было бы правильно», - говорит Дана. «Думаю, да», - вторит Давис. На вопрос, а информировал ли он СГД сам, признаётся: нет.

«Да, нужно! В целом за год нужно декларировать. Это прирост капитала», - считает Валентина.

«Думаю, нет. Я же когда-то за эту вещь уже заплатила, и налоги заплатила за нее тоже. Почему я должна информировать?» - возражает Сармите.

 

Однако в Службе госдоходов поясняют: частное лицо, продавшее какое-то движимое имущество - например, автомобиль, мотопилу, одежду, мебель и другие вещи, - в случае, если общая сумма, вырученная от продажи таких вещей, за год превысила 4000 евро, обязано подавать в СГД ежегодную декларацию о доходах, указав в ней такого рода доходы. То есть если вы в течение года продали две машины стоимостью по 2500 евро каждая - вы декларацию подать обязаны, ведь общая сумма - 5000, поясняет инспектор налогового управления СГД Инара Копасе.

 

«Хорошая новость в том, что налог на эти сделки не нужно будет платить. Служба госдоходов напоминает, что за сделками частных лиц присматривают в соцсетях и на порталах объявлений. Поэтому, не подав декларацию, вы рискуете получить штраф».

 

Декларации следует представить в СГД с 1 марта до 1 июня следующего года. Штраф за непредоставление декларации или подачу ее с опозданием - от 70 до 280 евро.

 

По словам Копасе, у фискальной службы нет цели наказывать всех подряд. Если провинившийся налогоплательщик окажется отзывчив и проявит готовность ситуацию исправить, скорее всего, штрафных санкций не будет.

 

И есть еще одна вещь, о которой следует помнить частным лицам, продающим и покупающим вещи с рук. С 2017 года действует ограничение, предусмотренное в законе о налогах и пошлинах: объем сделки с наличными не должен превышать 7200 евро. То есть если машина продается за 8000 евро - 7200 покупатель может вручить продавцу наличными, а остальные 800 нужно перечислять на банковский счет.

Расположить последовательности

Комментарии:

Дятел 26.10.2017. 15:21:09
Для глупой - обязательно надо. Иначе налог впаяют и штраф. А так налог скорее всего платить не придется.
глупая 26.10.2017. 15:00:13
Если продал квартиру и купил другую (раньше это был обмен) тоже надо подавать декларацию?
преображенский 26.10.2017. 13:46:15
А сдав анализы случайно не надо четвертую часть нести в это ведомство?

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