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В Елгаве пройдет первый этап кубка мира по зимнему плаванию

novaja.lv 26.10.2017. 12:58   Печатать
В начале ноября сильнейшие «моржи» со всего мира съедутся в Елгаву, где традиционно пройдет первый этап кубка мира по зимнему плаванию, а также розыгрыш кубка Jelgavas roņi. Состязаться пловцы будут 3 и 4 ноября в акватории между Дриксой и Митавским мостом. В прошлом году мировые состязания «моржей» в Елгаве собрали 225 участников, в нынешнем прогнозируется до 300.

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«Так как кубок Jelgavas roņi включен в программу розыгрыша кубка мира, зимние пловцы заинтересованы получить как можно больше зачетных очков, потому в этом году в программу соревнований включены две новые дисциплины - 100 метров вольным стилем и 50 м брассом на время. Состязания с учетом времени предусмотрены для профессиональных зимних пловцов, но, чтобы сделать мероприятие популярнее, мы включили в него и три дистанции в так называемом «народном классе» - в них время не учитывается и участвовать может любой желающий», - пояснил изданию jelgavasvestnesis.lv организатор соревнований, руководитель клуба зимнего плавания Jelgavas roņi Александр Яковлев.


Всего на первом этапе кубка мира будет 13 дистанций, из которых 10 - с учетом времени и 3 -в «народном классе». На индивидуальных дистанциях участники будут стартовать по возрастным группам. И в женской и в мужской конкуренции предусмотрено деление на 13 возрастных групп. Старты на каждой дистанции начнутся с женщин самой старшей возрастной группы.


Регистрация участников еще продолжается до 1 ноября, но уже сейчас заявки получены примерно от 200 пловцов из 15 государств: Латвии, Эстонии, Белоруссии, России, Финляндии, Польши, Украины, США, Ирландии, Дании, Чехии, Словакии, Германии, Англии и Монголии. Самая большая зарубежная делегация ожидается из Белоруссии (зарегистрированы 52 человека).


Клуб Jelgavas roņi будут представлять 37 участников в индивидуальных дистанциях и шесть эстафетных команд.
В «народном классе», где может стартовать любой желающий, будут три дисциплины: погружение в воду, дистанция на 25 метров и дистанция на 50 метров.


Состязания будут проводиться 3 и 4 ноября, начиная с 12 часов. В конце каждого дня в 17.00 предусмотрена церемония награждения, а в воскресенье, 5 ноября с 11 до 12 часов - совместное плавание участников в Дриксе. Зрители смогут наблюдать за соревнованиями моржей бесплатно.

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