«Так как кубок Jelgavas roņi включен в программу розыгрыша кубка мира, зимние пловцы заинтересованы получить как можно больше зачетных очков, потому в этом году в программу соревнований включены две новые дисциплины - 100 метров вольным стилем и 50 м брассом на время. Состязания с учетом времени предусмотрены для профессиональных зимних пловцов, но, чтобы сделать мероприятие популярнее, мы включили в него и три дистанции в так называемом «народном классе» - в них время не учитывается и участвовать может любой желающий», - пояснил изданию jelgavasvestnesis.lv организатор соревнований, руководитель клуба зимнего плавания Jelgavas roņi Александр Яковлев.



Всего на первом этапе кубка мира будет 13 дистанций, из которых 10 - с учетом времени и 3 -в «народном классе». На индивидуальных дистанциях участники будут стартовать по возрастным группам. И в женской и в мужской конкуренции предусмотрено деление на 13 возрастных групп. Старты на каждой дистанции начнутся с женщин самой старшей возрастной группы.



Регистрация участников еще продолжается до 1 ноября, но уже сейчас заявки получены примерно от 200 пловцов из 15 государств: Латвии, Эстонии, Белоруссии, России, Финляндии, Польши, Украины, США, Ирландии, Дании, Чехии, Словакии, Германии, Англии и Монголии. Самая большая зарубежная делегация ожидается из Белоруссии (зарегистрированы 52 человека).



Клуб Jelgavas roņi будут представлять 37 участников в индивидуальных дистанциях и шесть эстафетных команд.

В «народном классе», где может стартовать любой желающий, будут три дисциплины: погружение в воду, дистанция на 25 метров и дистанция на 50 метров.



Состязания будут проводиться 3 и 4 ноября, начиная с 12 часов. В конце каждого дня в 17.00 предусмотрена церемония награждения, а в воскресенье, 5 ноября с 11 до 12 часов - совместное плавание участников в Дриксе. Зрители смогут наблюдать за соревнованиями моржей бесплатно.