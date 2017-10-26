Исследование, проведенное The Red Jackets, показывает, что в Латвии на данный момент имеются 1529 предприятий, экспортирующих продукцию более чем на один миллион евро в год, 48% из них экспортируют и бренды, произведенные в Латвии. Отрасли латвийского экспорта с наиболее выдающимися брендами - IKT, электроника, химия и фармакология. К тому же 100 лучших брендов латвийского экспорта, получившие титулы Red Jackets и Rising Stars, в общей сложности составляют 20% от латвийского экспорта и создают 30 000 рабочих мест.



«Экспортеры - опора экономики Латвии и подтверждение тому, что Латвия - может. Эти бренды рассказывают о нашем государстве в мире и являются лучшей визитной карточкой Латвии», - отметил на форуме президент Латвии Раймонд Вейонис.



Представитель движения The Red Jackets Лива Стурмане информирует, что титул Red Jackets в этом году получили 20 отличников экспорта, благодаря которым Латвию узнают в мире: высшая школа бизнеса Turība, D8 Corporation, EKJU, Elko Grupa, Krassky, Kreiss, кооператив LATRAPS, Latvijas Piens, Латвийский университет, Nordtext, Peruza, Pharmidea, Printful, Skonto Prefab, Tenapors, TestDevLab, Troll Smiltene, Twino, X Infotech, Z-Light.



На форуме также открыта дигитальная платформа отличников латвийского экспорта www.treasuresoflatvia.com, на которой можно ознакомиться со 100 успешными латвийскими предприятиями -экспортерами. Платформа создана в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и рассказывает о достижениях экспортных предприятий на мировых рынках.



Движение The Red Jackets создали единомышленники, которых заботит экспорт Латвии и имидж страны за рубежом. Оно объединяет партнеров из государственного, негосударственного и частного секторов. Цель движения - искать, обнародовать и награждать лучшие бренды латвийского экспорта, которые успешно завоевали зарубежные рынки и популяризируют Латвию в мире.