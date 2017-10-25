Человек, подавший иск, убежден, что в решении думы есть признаки дискриминации, ибо при оплате билета банковской карточкой он стоит 85 центов, а при расчете наличными - 1,50 евро.



В заявлении в Конституционный суд частное лицо ссылается на 91-ю статью Конституции, определяющую равенство всех людей перед законом и судом и и соблюдение прав человека без какой-либо дискриминации.



«Приняв такое решение, Елгавская дума ставит людей, которые по разным причинам не используют банковские и другого вида платежные карты, в более невыгодную, по сравнению с другими людьми ситуацию. К тому же законом по всей Латвии установлено единственное официальное платежное средство - евро. Денежные расчеты наличными законом пока не отменены, и потому Елгавская дума таким решением демонстрирует другое отношение к людям, которые расплачиваются наличными», - указывает в иске в КС его податель.



Ранее он обращался в Министерство среды и регионального развития с просьбой отменить решение Елгавской думы, но получил от министерства отрицательный ответ.



Напомним, что с октября при оплате проезда в елгавских городских автобусах наличными, билет стоит 1,50 евро (прежняя цена - 1 евро), а цена билета при расчете электронным удостоверением школьника Елгавы, картой жителя Елгавы, банковскими карточками VISA или MasterCard не изменилась и составляет 85 евроцентов.