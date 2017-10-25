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В ДТП в Платонской волости погиб 88-летний водитель

Марианна Вагале 25.10.2017. 11:59   Печатать
Трагическая авария произошла во вторник вечером в Платонской волости Елгавского края на 58-м километре шоссе Рига-Елгава-граница Литвы. Столкнулись две автомашины, которыми управляли престарелые автоводители. Один из них погиб, второй с травмами доставлен в больницу

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По информации представителя Земгальского регионального управления Госполиции Иевы Сиетниеце, авария на шоссе возле поворота на Лиелвирцаву произошла в 18.55. Столкнулись автомобиль VW Golf, которым управлял водитель 1930 года рождения и VAZ 21063, за рулем которого находился мужчина 1929 года рождения.

 

В результате удара от полученных травм на месте происшествия скончался водитель VAZ, а второй водитель с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Начат уголовный процесс.

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Комментарии:

Sirmgalvis 25.10.2017. 12:34:09
Жаль людей. Соболезнование родственникам и близким. Люди в возрасте долгожительства (75-90) не должны садиться за руль автомобиля.Это потенциально опасно для их и окружающих...

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