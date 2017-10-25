По информации представителя Земгальского регионального управления Госполиции Иевы Сиетниеце, авария на шоссе возле поворота на Лиелвирцаву произошла в 18.55. Столкнулись автомобиль VW Golf, которым управлял водитель 1930 года рождения и VAZ 21063, за рулем которого находился мужчина 1929 года рождения.

В результате удара от полученных травм на месте происшествия скончался водитель VAZ, а второй водитель с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Начат уголовный процесс.