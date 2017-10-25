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Пожарные призывают не оставлять на плите еду без присмотра

Марианна Вагале 25.10.2017. 11:05   Печатать
«Зажег газ, поставил разогреваться еду на сковородке, а тем временем решил включить в комнате телевизор, на минутку прилег на диван и под ровный голос ведущего программы новостей задремал. Очнулся в пелене едкого дыма от грохота вышибаемой двери...» К сожалению, на подобные пожары, случающиеся из-за забытой на плите еды, сотрудникам ГПСС приходится выезжать ежедневно.

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Избежать трагедий порой позволяет лишь бдительность соседей, моментально среагировавших на запах дыма. В особой группе риска -люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также чрезмерно усталые, рассеянные и страдающие старческой деменцией.


По данным ГПСС, в этом году до 15 октября пожарные-спасатели выезжали на 353 пожара, связанных с оставленной без присмотра едой на плите. В этих пожарах пострадали 27 человек и еще 21 человека удалось спасти.


В 2016 году из-за пригоревшей еды в Латвии произошло 459 пожаров, в которых погибли 7 человек, пострадали 22 и 26 были спасены.


ГПСС призывает жителей не полагаться только на соседей и прохожих, а соблюдать осторожность, разогревая или готовя еду, а также установить в квартире детектор дыма, который своевременно среагирует на задымление.


Во многих случаях жители, отвлекшиеся и забывшие об оставленной на плите еде, почувствовав запах горелого, спохватываются сами и получают ожоги, пытаясь, к примеру, самостоятельно потушить охваченную пламенем сковороду.

 

Пожарные напоминают, что ни в коем случае нельзя тушить горящий в сковороде жир водой. От воды пламя лишь усилится. Первым делом следует выключить газ, а затем накрыть пламя крышкой большего, чем сковородка, диаметра. При отсутствии огнетушителя для тушения горящей еды можно воспользоваться куском плотной ткани или засыпать пламя содой. И обязательно потом проветрить от гари помещения, устроив сквозняк.

Расположить последовательности

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