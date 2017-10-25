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В Елгавском музее отметят юбилей герцога Екаба

novaja.lv 25.10.2017. 09:33   Печатать
В пятницу, 27 октября в 14.00 в Елгавском музее истории и искусств Г.Элиаса состоится мероприятие, посвященное 407-летию герцога Екаба - театрализованное повествование «Родственные связи герцогов Земгале и Курляндии в Европе», подготовленное работниками музея.

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«28 октября 2017 года Его светлость, наш господин и повелитель герцог Екаб оглянется на свои 407 лет. В этом году широкого празднования дня рождения герцога не намечается (зарубежных гостей не приглашали), но всех подданных любезно просим присутствовать и добрыми словами и всяческими дарами почтить нашего герцога в его резиденции в Елгавском музее 27 октября в два часа дня», - театрализованно приглашает на мероприятие руководитель проектов Елгавского музея истории и искусств Г.Элиаса Лига Мартиненко.

 

Вход на мероприятие бесплатный.

 

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