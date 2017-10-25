«28 октября 2017 года Его светлость, наш господин и повелитель герцог Екаб оглянется на свои 407 лет. В этом году широкого празднования дня рождения герцога не намечается (зарубежных гостей не приглашали), но всех подданных любезно просим присутствовать и добрыми словами и всяческими дарами почтить нашего герцога в его резиденции в Елгавском музее 27 октября в два часа дня», - театрализованно приглашает на мероприятие руководитель проектов Елгавского музея истории и искусств Г.Элиаса Лига Мартиненко.

Вход на мероприятие бесплатный.