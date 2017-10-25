Среди главных факторов риска инсульта, которому подвергают себя многие латвийцы, врач назвал нездоровый образ жизни и недостаточное внимание к проблеме высокого давления у пациентов. Повышенное кровяное давление обязательно нужно контролировать, но очень многие пациенты не следуют рекомендациям лечащего врача и перестают принимать медикаменты для нормализации давления. «А если пациент не сотрудничает, не слушает советов врача - толку не будет», - отметил Трушинскис.

Способствуют инсульту и уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, например, мерцательная аритмия, говорит он. При этом заболевании в одном из отделов сердца возникают тромбы, которые позднее могут попасть в головной мозг и закупорить кровеносный сосуд, вызвав инсульт.

Но главное, отметил Трушинскис - состояние профилактики, диагностики и лечения инсультов в стране. В этой сфере требуются немедленные улучшения. В частности, в мире давно доступны передовые, эффективные препараты для разжижения крови, их используют уже лет десять - а Латвия все еще остается одной из редких стран, где государство покупку этих жизненно важных лекарств пациентам не компенсирует. Учитывая, что речь идет о суммах в 60-70 евро в месяц - большинство больных с сердечно-сосудистыми проблемами купить их за свой счет не в состоянии.

Врач добавил: действующий министр здравоохранения Анда Чакша стала первой среди политиков, кто пытается увязать включение медикаментов в список компенсируемых с грядущими выгодами для государства, которые оно получит за счет сохранения здоровья людей. Ведь если учесть, что, по оценке кардиологов, до 80% случающихся в Латвии инсультов - медицински предотвратимые случаи, экономия может быть весьма внушительной.

Трушинскис также рассказал, что сегодня врачи располагают достаточно широким спектром медикаментов и технологий, чтобы эффективно помогать пациентам, которым грозит инсульт: «Есть даже инвазивные методы, позволяющие пройти в сердце и закрыть тот отдел, где тромбы формируются, и ликвидировать саму эту проблему».