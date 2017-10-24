Реализуя проект расширения городских сетей водоснабжения и канализации, канализационные сети и подводы к ним планируется проложить общей протяженностью около 51 км, а водопроводные сети и подводы - протяженностью около 28 км. Кроме того будут построены 12 канализационных насосных станций. Проект софинансируется фондом Когезии ЕС, и его планируется завершить до конца 2020 года.



Договор подписали член правления ООО Jelgavas Ūdens Эдгар Лицис и председатель правления Ostas celtnieks Константин Бурсаковскис.

"Мы рады, что нам доверили реализацию столь объемного и значимого для Елгавы проекта, что накладывает на нас двойную ответственность, ибо нам предстоят не только строительные работы, но и проектирование, а также параллельно нужно обеспечить эксплуатацию построенных участков. Чтобы снизить риски для заказчика, нашей задачей в течение трех лет будет тщательное планирование, организация и руководство процессами проектирования и строительства. После завершения проекта улучится качество жизни горожан, которые смогут подключиться к системе канализации и получать качественную питьевую воду», отметил председатель правления Ostas celtnieks Константин Бурсаковскис.



Как свидетельствует информация на домашней страничке ООО Jelgavas ūdens, работы 5-й очереди ( с 7 по 33 этапы) проекта «Развитие услуг водного хозяйства в Елгаве» включают в себя проектирование и строительство сетей на улицах Гарозас, Рубеню, Яунайс цельш, Сниега, Стиебру, Драудзибас, Кунгу, Дзирнавас, Дзелзцельниеку, Авоту, Стадиона, Карклу, Лакстигалас, Путну и многих других улицах.