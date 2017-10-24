По его словам, ситуация обостряется, поэтому Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) на этой неделе примет решение, не нужно ли сделать вошедшую в пассивную фазу акцию протеста более активной.

В числе условий, которые Минздрав выдвигает к семейным врачам, появился следующий пункт: если врач не заключает договор об использовании системы э-здоровья, то Минздрав вообще отказывается заключать договор с семейным врачом. Это, прежде всего, нанесет удар по врачам преклонного и пенсионного возраста.

По мнению Принцса, система э-здоровья до сих пор много недоработок. В частности, к ней имеют доступ не все медсестры, а продукт, в целом, не соответствует сегодняшней ситуации в Латвии. Семейные врачи просят вводить эту электронную систему постепенно, но Минздрав их не слышит.

Кроме того семейным врачам предлагают заключать договор с государством на три года, что, по мнению Паулса Принцса, что ситуация будет просто заморожена на три года. Таким образом, если ситуация меняется, и в системе здравоохранения вдруг появляются деньги, семейные врачи рискуют на них не претендовать.

Принц также сообщил, что переговоры с министерством не идут так, как хотелось бы, потому что ведомство отклонило просьбу ассоциации о коллективных переговорах.

Минздрав предлагает ассоциации не коллективные переговоры, а меморандум о сотрудничестве. Как пояснил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс, семейные врачи не имеют трудовых отношений с министерством, поэтому не могут заключать с ним коллективный договор. Меморандум о сотрудничестве предусматривает активное участие ЛАСВ в разработке правовых актов, обеспечивая защиту интересов врачей. Однако ассоциацию такая форма сотрудничества не устраивает, потому что разногласия с министерством о финансировании в 2018 году нужно решать уже сейчас.

По подсчетам Министерства здравоохранения, планируемое дополнительное финансирование медицины в следующем году позволит повысить доступность услуг, уменьшив ожидание в очередях в среднем на 15%.

Сейм приступил к рассмотрению государственного бюджета на 2018 год, согласно которому здравоохранение получит в будущем году 1,014 млрд евро (в этом году бюджет здравоохранения составляет 820 млн евро). Представитель Минздрава Ундине Шулца отмечает, что на дополнительное финансирование в размере 194 млн евро можно будет улучшить доступность медицинских услуг и привлечь для оказания оплачиваемых государством услуг необходимые ресурсы.

В амбулаторном секторе в следующем году будет увеличен объем оплачиваемых государством медицинских услуг, что сократит время ожидания в очередях.