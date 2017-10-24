Первое общественное обсуждение поправок проходило с 6 апреля до 8 мая, но с учетом технических проблем на www.tapis.gov.lv первая редакция поправок к планированию территории Елгавы на 2009-2021 годы не была доступна общественности в системе данных на www.geolatvija.lv. Елгавская городская дума в июле этого года приняла решение повторить обсуждение, и повторный срок обсуждения был установлен с 1 до 29 августа.



Заседание первого общественного обсуждения планирования территории состоялось 7 сентября, но так как сообщение о дате его проведения появилось лишь за несколько дней, а не за две недели до установленной даты, то 23 октября было проведено повторное совещание по общественному обсуждению поправок к планированию городской территории.

В понедельник вечером, хотя народу на совещание снова собралось мало, пришедшие жители были очень активными и задавали много вопросов.



Елгавчанин, проживающий в районе Вангалю цельш, весьма остро критиковал оценку приоритетов при выделении финансирования: «Уже три года хожу в Думу, говорю с должностными лицами, шлю письма, звоню с просьбой привести в порядок покрытие Вангалю цельш. Там все время грязь и дорога сплошь в ямах. Всегда отвечают, что не хватает денег». Он считает, что строить Северный мост нет необходимости, а деньги можно потратить намного целесообразнее, к примеру, отремонтировать маленькие городские улицы.



Житель Калнциемского шоссе тоже считает, что прежде всего нужно привести в порядок ближайшую инфраструктуру: «Надо начать со строительства тротуаров на Калнциемском шоссе, оборудования освещения. Дети на автобусную остановку идут по проезжей части, а зимой это особенно опасно!».



Этот мужчина также посоветовал давать жителям более доступную информацию о такого рода совещаниях, так как узнал только о совещании, на котором рассказывают об уже принятых поправках. «Надо вывесить плакаты в больших магазинах, где каждый день потоки людей, написать новости - когда проводятся обсуждения, о чем они- и тогда активность людей была бы намного большей», - говорит житель Калнциемского шоссе. Паредставители Думы пообещали это учесть и реализовать в будущем.

Как ранее уже сообщалось, были получены 59 предложений по смене зонирования, из которых многие получили поддержку, но не все. Не утвердили предложение уменьшить размер территории зеленых зон с 30% до 25%. Ведущая совещание указала, что Елгава - один из самых зеленых городов и это надо стараться сохранить.