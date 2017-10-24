 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Полиция: вам миллионы светоотражателей раздали – так носите же!

www.lsm.lv 24.10.2017. 09:47   Печатать
С приходом осени, когда и утром, и вечером пешеходы перемещаются по улицам в темноте, снова становится актуальной проблема их «невидимости» для водителей авто. Дорожная полиция и Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) призывают население помнить о светоотражателях и обязательно пользоваться ими в темное время суток, сообщает LTV.

Смотреть фото (1)

Сельчанам и вовсе стоит обзавестись светоотражающими жилетами, так как им часто приходится ходить по обочинам дорог. Наличие жилета позволит водителю издалека, с расстояния в 150 м, заметить пешехода и своевременно сбросить скорость. Горожане же могут ограничиться подвесными светоотражателями на сумках и одежде.

 

За двадцать лет полиция и ДБДД в ходе просветительских акций раздали жителям Латвии несколько миллионов светоотражателей. Это означает, что у каждого может лежать дома как минимум один такой предмет - вроде бы мелочь, но спасающая жизнь на дороге. Тем не менее, пешеходы часто пренебрегают этой мерой безопасности, в результате чего в 70% ДТП с летальным исходом гибнут люди, ходившие без светоотражателей. В этом сезоне первые жертвы темноты появились уже в сентябре - за месяц их было семь.

 

«Пешеход должен быть заметным на дороге. Ему нужно показать, обозначить себя для водителей машин. Светоотражающий жилет или одежда со светоотражающими элементами - для человека возможность выжить в дорожном движении», - говорит представитель ДБДД Иева Берзиня.

 

В этом году населению продолжат дарить светоотражающие жилеты. Для жителей глубинки наличие этого предмета одежды критически важно: без него существует риск, что водитель заметит пешехода, шедшего по проселку, только уже на бампере своей машины. Человеку может казаться, что, если он видит фары машины, то и его водитель увидит - но это не так. Одетого в темное «бэтмена» шофер сможет различить перед собой разве что метров за 20 - и затормозить просто не успеет, говорит Иева Берзиня.

 

Статистика показывает, что самые сложные для безопасности пешеходов месяцы - с сентября по декабрь. За это время на дорогах гибнет столько же людей, сколько с января по август включительно. Поэтому и автомобилистам в этот период следует удвоить бдительность, говорит начальник Управления Госполиции по дорожной безопасности Нормунд Крапсис: «Должны быть очень хорошие фары, «дворники» на ветровом стекле такие, чтобы можно было что-то разглядеть».

Согласно ПДД, вне населенных пунктов пешеходам и велосипедистам следует перемещаться по обочине дороги навстречу движению транспорта. И, разумеется, на них должны быть либо жилеты, либо светоотражающие элементы. Чаша терпения полицейских переполнилась, и они начали штрафовать пешеходов-«бэтменов», которые рискуют внезапно предстать перед несущейся на них машиной. В полиции говорят: в конце концов, уже двадцать лет прошло с тех пор, как людям начали объяснять, для чего светоотражатели нужны.

Расположить последовательности

Комментарии:

преображенский 24.10.2017. 10:40:31
А горожанам зачем светоотражатели?Обеспечте хорошее освещение улиц и проблема решена.Другте дело когда пешеходы ходят по проезжей части дороги в неосвещенных участках.

Добавить комментарий

События
Все события
back Октябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Октябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā