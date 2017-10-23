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Автоводитель сбил выскочившего на шоссе кабана

novaja.lv 23.10.2017. 16:47   Печатать
Вечером 20 октября, в 22.00 в Валгундской волости на 7-м километре шоссе Елгава- Калнциемс ДТП спровоцировал выбежавший на дорогу кабан

Водитель 1976 года рождения, управляя VW Golf, не успел затормозить перед выбежавшим на дорогу диким животным. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль получил повреждения. О судьбе кабана не сообщается.

 

В воскресенье во второй половине дня водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Mazda 626, на ул.Гарозас в Елгаве не позаботился о безопасной скорости при повороте направо, и в результате не справился с управлением: автомобиль врезался в дорожный знак и съехал в канаву. Люди в ДТП не пострадали.


Для совершения кражи прорезали забор
Прорезав забор из металлической сетки, неизвестные злоумышленники прониколи на территорию дома по ул.Стразду в Елгаве и из хозпостройки украли газонокосилку. Кража была совершена в период с 19 по 22 октября. По факту происшествия начат уголовный процесс.

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