Водитель 1976 года рождения, управляя VW Golf, не успел затормозить перед выбежавшим на дорогу диким животным. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль получил повреждения. О судьбе кабана не сообщается.

В воскресенье во второй половине дня водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Mazda 626, на ул.Гарозас в Елгаве не позаботился о безопасной скорости при повороте направо, и в результате не справился с управлением: автомобиль врезался в дорожный знак и съехал в канаву. Люди в ДТП не пострадали.



Для совершения кражи прорезали забор

Прорезав забор из металлической сетки, неизвестные злоумышленники прониколи на территорию дома по ул.Стразду в Елгаве и из хозпостройки украли газонокосилку. Кража была совершена в период с 19 по 22 октября. По факту происшествия начат уголовный процесс.

