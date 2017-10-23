Борцы завоевали 1-е место в командных состязаниях

В конце прошлой неделе в Бауском крае разыгрывался Кубок Латвии по вольной борьбе среди команд. Спортсмены елгавского клуба Milons, Бауской детско-юношеской спортивной школы и Елгавского краевого спортивного центра стартовали в одной команде под названием Zemgale и завоевали первое место.