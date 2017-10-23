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У юных дзюдоистов 9 медалей в Салдусе

novaja.lv 23.10.2017. 08:37   Печатать
21 октября в Салдусе состоялись очередные проверочные соревнования Каno Kauss 2017, в которых приняли участие около 350 юных дзюдоистов из 5 стран в категориях U-8, U-10, U-12 и U-14. В командном зачете у елгавчан 6 место в конкуренции 35 клубов!

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Воспитанники тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова боролись в 3 категориях. Чемпионом в своей весовой категории стал Егор Меркушев (U-14, -35 кг), второе место у Артема Григорьева (U-12, - 29 кг) и Сергея Адатиньша (U-12, - 38 кг, воспитанник тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса), третьи места заняли Максим Соловьев ( U-10, - 25 кг), Давид Фурманис (U-10, -29 кг), Дмитрий Жукаускс (U-10, +38 кг), Леонард Семенов (U-12, - 50 кг), Артур Роголев (U-14, -34 кг) и Даниил Лукьянчиков (U-14, - 46 кг).


Следующие выходные дзюдоистов из Литвы, Латвии, Эстонии, России и Беларусии будет встречать наш город - Елгава. Организаторы и хозяева турнира: Елгавская детская юношеско-спортивная школа и клуб борьбы "Елгавское дзюдо", тренеры К.Усачев, Г.Малейс, М.Мазуре и С.Васьков. Турнир пройдет на 6 татами в просторном Земгальском олимпийском центре (Елгава, ул.Кронвалда, 24), где побороться за свои призы смогут спортсмены от 5 до 18 лет.

 

Тренер Сергей Васьков уверен, что турнир даст ребятам возможность почувствовать настоящий дух победы, где необходимо будет проявить весь спортивный характер и мастерство, особенно новичкам.


До встречи 28 октября в 10:00 в ЗОЦ (Елгава, ул.Кронвалда, 24) на открытом первенстве Елгавы по дзюдо!». Вход для зрителей и гостей - свободный.

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