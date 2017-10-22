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Елгавчане активно интересуются белорусской культурой

Марианна Вагале 22.10.2017. 09:52   Печатать
Дни белорусской культуры, проходившие в Елгаве на этой неделе, в нынешнем году посвящены юбилейным датам классиков белорусской литературы Янки Купалы (135 лет со дня рождения) и Якуба Коласа (135 лет со дня рождения). Заключительный концерт «А у нашым сяле...», состоявшийся в субботу в Большом зале городского дома культуры, на котором выступили и ансамбль Елгавского белорусского общества «Лянок», и гости из Витебской области, собрал полный зал зрителей

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Перед концертом в фойе можно было приобрести белорусские сувениры, глиняные дудочки, поделки из соломы, картины и другие изделия мастеров из дома ремесел городка Лиозно Витебской области. Надо отметить, что елгавские рукодельницы не только приобретали сувениры, но и интересовались техниками их изготовления и получали подробные пояснения.

 

Концерт «А у нашым сяле...» собрал посетителей разных возрастов и национальностей. Интересно, что на этот раз в зале было довольно много мужчин работоспособного возраста. Наш собеседник Юрий рассказал, что он родом из Латгалии, и в его семье есть белорусские корни.

 

«Белорусский язык понимаю с детства. В нашем поселке многие говорили на смеси русского, белорусского и латгальского языков, а белорусское и литовское ТВ через антенну на балконе было проще «поймать», чем латвийское. В юности, как и многие мои ровесники, отдавал предпочтение эстрадной музыке, а сейчас больше тянет к народному творчеству. Может, потому, что душа любой страны - это все-таки село, глубинка с ее самобытностью. Столицу можно считать головой, мозгом, а душа - она там, где вольно и просторно...» - поделился Юрий.

 

После концерта руководитель Елгавского белорусского общества «Лянок» Елена представила гостей из Витебской области - фольклорный коллектив «Медуница» из села Адаменки и представителей местного самоуправления, которые в знак хлебосольства и добрососедских отношений вручили заместителю председателя Елгавской городской думы Рите Вецтиране хлебный каравай из урожая 2017 года.

 

В свою очередь, Р.Вецтиране, обращаясь к почетным гостям и зрителям, отметила, что очень часто национальные культурные общества - первые и единственные организации, знакомящие население с культурой своих стран и выразила радость, что концерт в Дни белорусской культуры в Елгаве всегда собирает полный зал.


Напомним, что в рамках Дней белорусской культуры в Елгаве были представлены две выставки - «Колорит белорусских художников Прибалтики» (в музее Г.Элиаса) и «Жемчужины белорусского художественного творчества» (в Управлении общественной интеграции), а также были организованы мастер-классы по прикладным ремеслам для старшеклассников елгавских школ. Кроме того коллектив «Медуница» в пятницу выступил с благотворительным концертом в филиале Jelgava Государственного центра социального ухода Zemgale.

 

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