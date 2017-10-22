Перед концертом в фойе можно было приобрести белорусские сувениры, глиняные дудочки, поделки из соломы, картины и другие изделия мастеров из дома ремесел городка Лиозно Витебской области. Надо отметить, что елгавские рукодельницы не только приобретали сувениры, но и интересовались техниками их изготовления и получали подробные пояснения.

Концерт «А у нашым сяле...» собрал посетителей разных возрастов и национальностей. Интересно, что на этот раз в зале было довольно много мужчин работоспособного возраста. Наш собеседник Юрий рассказал, что он родом из Латгалии, и в его семье есть белорусские корни.

«Белорусский язык понимаю с детства. В нашем поселке многие говорили на смеси русского, белорусского и латгальского языков, а белорусское и литовское ТВ через антенну на балконе было проще «поймать», чем латвийское. В юности, как и многие мои ровесники, отдавал предпочтение эстрадной музыке, а сейчас больше тянет к народному творчеству. Может, потому, что душа любой страны - это все-таки село, глубинка с ее самобытностью. Столицу можно считать головой, мозгом, а душа - она там, где вольно и просторно...» - поделился Юрий.

После концерта руководитель Елгавского белорусского общества «Лянок» Елена представила гостей из Витебской области - фольклорный коллектив «Медуница» из села Адаменки и представителей местного самоуправления, которые в знак хлебосольства и добрососедских отношений вручили заместителю председателя Елгавской городской думы Рите Вецтиране хлебный каравай из урожая 2017 года.

В свою очередь, Р.Вецтиране, обращаясь к почетным гостям и зрителям, отметила, что очень часто национальные культурные общества - первые и единственные организации, знакомящие население с культурой своих стран и выразила радость, что концерт в Дни белорусской культуры в Елгаве всегда собирает полный зал.



Напомним, что в рамках Дней белорусской культуры в Елгаве были представлены две выставки - «Колорит белорусских художников Прибалтики» (в музее Г.Элиаса) и «Жемчужины белорусского художественного творчества» (в Управлении общественной интеграции), а также были организованы мастер-классы по прикладным ремеслам для старшеклассников елгавских школ. Кроме того коллектив «Медуница» в пятницу выступил с благотворительным концертом в филиале Jelgava Государственного центра социального ухода Zemgale.