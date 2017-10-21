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Каждый второй латвиец вынужден работать в отпуске

LETA 21.10.2017. 17:45   Печатать
Почти каждый второй, или 49% работающих латвийцев во время отпуска продолжают выполнять по крайней мере некоторые из своих рабочих обязанностей. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного компанией по отбору персонала "CV-Online Latvia".

 

24% опрошенных сообщили, что во время отпуска им приходится отвечать на телефонные звонки по работе, 13% - работать на компьютере, 8% - один-два раза возвращаться на рабочее место.

 

По данным опроса, чаще всего связанные с работой задачи во время своего отпуска продолжают выполнять 76% руководителей высшего звена и 72% менеджеров среднего звена. Реже это приходится делать менеджерам низшего звена - 60%, специалистам - 44%, ассистентам - 50%, рабочим - 25%.Среди отраслей по числу работников, которые продолжают выполнять рабочие обязанности во время отпуска, лидирует маркетинг - 70%.

 

Больше всего латвийцев берут отпуск на две недели - 38%. 21% респондентов посвящают ему одну неделю, а у 13% есть возможность отдыхать дольше четырех недель. У 7% опрошенных отпуск меньше недели, 8% проводят в отпуске три недели, а 13% работников - четыре недели.

 

Опрос проводился с 15 сентября до 2 октября, в нем участвовало 2797 респондентов. 32% из них сообщили, что в этом году еще не брали отпуск.

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