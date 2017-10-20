Семинар «Стажировка на латвийских предприятиях дорожного строительства» для педагогов техникумов был организован обществом Latvijas Ceļu būvētājs. Педагоги посетили карьеры Igate в Вилцской волости Елгавского края, где производственный мастер Igates ABR Эгил Гарбилис ознакомил их с подготовкой материалов, их видами, особенностями производства и контролем за качеством. В свою очередь, строительный технолог и руководитель строительных работ Улвис Рудзишс ознакомил преподавательский персонал техникумов с производством асфальтобетона и брусчатки на предприятии и применяемыми для этого технологиями.



Чтобы увидеть применение новейших технологий на практике, экскурсанты побывали на строительном объекте в Елгаве, на ул.Академияс, где руководитель строительных работ предприятия Igate Даце Лоца показала в том числе и реже используемую новую технологию - геосетку для асфальта, а также рассказала об археологическом надзоре во время строительных работ.



С археологическими исследованиями, их спецификой и влиянием на дорожно-строительные работы в Елгаве присутствующих ознакомил археолог Андрис Томашунс, продемонстрировав также исторические находки, обнаруженные во время дорожных работ на улице Академияс.

Педагоги техникумов побывали также в центре промышленных исследований ООО IKTK, где выпускают и тестируют изогнутые клеенные деревянные конструкции, в том числе и для производства деревянных мостов. О современных технологиях в деревообработке, перспективах, сферах применения, в том числе и в связи с дорожным строительством педагогам техникума рассказал исполнительный директор предприятия Гатис Эглитис.