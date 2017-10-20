Руководитель проектов муниципального учреждения Pilsētsaimniecība Эва Кидере рассказала, что в первую очередь к площадке будут проведены коммуникации - канал связи с оптической сетью и кабель электроснабжения. «Планируется, что площадка и элементы объекта среды будут подсвечены, будут установлены камеры видеонаблюдения», - пояснила Э.Кидере. В этом году планируется завершить укладку брусчатки на площадке и дорожках, а благоустройство будет отложено до весны. Исполнителем строительных работ на объекте является ООО Kulk.



Объект среды «Колесо времени» станет подарком елгавчанам и гостям города к столетию Латвийского государства. Его создаст скульптор К.Иле. Назначение объекта - укреплять у жителей Латвии чувство принадлежности к своей стране, показать непреходящие ценности, оставить для следующих поколений повествование об истории Латвии, Елгавы и современности. Для этого на площадке кольцом будут расставлены 10 стилизованных человеческих фигур, на каждой из которых - по 10 камней с выгравированными важнейшими историческими событиями, произошедшими в Елгаве в контексте Латвии в соответствующие десятилетия. 100 камней символизируют 100-летие Латвии, а фигуры людей - всех, кто участвовал в создании государства, тем самым подчеркивая, что государство формирует каждый из нас.



Для Латвии и для Елгавы эти 100 лет были нелегкими, и камни будут символизировать важность и тяжесть этого времени, которую народ вынес на своих плечах. Брусчатка в виде звезды на площадке, где находятся держатели Латвии, символизирует колесо времени, которое продолжает катиться дальше сквозь десятилетия. Человеческие фигуры планируется изготовить из шлифованной нержавеющей стали. Плиты, повернутые внутрь площадки, планируется отполировать, чтобы в них были видны зеркальные отражения посетителей, таким образом каждый житель или гость города сможет считать себя создателем истории Латвии и носильщиком ее лет. На плитах фигур с внешней стороны будут выгравированы важнейшие исторические события, произошедшие в Елгаве в контексте Латвии в соответствующие десятилетия.