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Синоптики обещают заморозки, а местами – и мокрый снег

novaja.lv 20.10.2017. 08:32   Печатать
В предстоящие выходные существенно похолодает: днем столбик термометра не будет подниматься выше 5-7 градусов, а по ночам в ясную погоду ожидаются заморозки до минус 3-4 градусов. На новой неделе осадков будет немного, но местами, с учетом низкой температуры воздуха, пройдет и мокрый снег.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 20 октября, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями, погода. С утра туман и местами обледенение дорог. Днем при слабом ветре переменных направлений воздух прогреется до 10 градусов. Осадков не ожидается. Вечером в Курземе и центральных районах страны небо затянет тучами, ночью столбик термометра опустится до 3-5 градусов, местами возможен небольшой дождь. На северо-востоке страны, где небо прояснится, ночью подморозит до минус 2 градусов.

 

В субботу днем при переменной облачности и слабом северо-восточном, восточном ветре столбик термометра в Елгаве не превысит отметку плюс 7 градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится ниже нуля почти на всей территории страны. Ожидаются заморозки от минус 2 до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 6+7 градусов. Осадков в выходные дни синоптики не обещают.


В ночь на понедельник начнут сгущаться тучи, температура воздуха ожидается в пределах от плюс 3 до минус 2 градусов. Днем усилится восточный ветер, местами пройдет дождь и мокрый снег, воздух прогреется до плюс 4-5 градусов. Во вторник синоптики обещают восточный, юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 6-11 м/с. Местами возможен небольшой дождь, а с утра - и мокрый снег. Днем столбик термометра поднимется лишь до отметки плюс 4 градусов. Холодная погода с порывистым ветром, кратковременным дождем и мокрым снегом ожидается и в среду.

 

Ночная температура воздуха в первой половине новой недели будет держаться в пределах от минус 4 до + 4 градусов. В Видземе в отдельные ночи возможны заморозки до -5 градусов. Во второй половине недели, согласно нынешним прогнозам, станет немного теплее.

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