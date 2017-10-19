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Центр госязыка ввел новые латышские названия городов Украины

www.mixnews.lv 19.10.2017. 15:01   Печатать
Названия больших украинских городов на латышском языке теперь надо будет писать по-другому - так решил Центр госязыка (ЦГЯ), сообщает портал nra.lv .

Рассмотрев вопрос о названии 30 крупнейших городов Украины, эксперты ЦГЯ поддержали решение об изменении написания этих слов.

 

Согласно прошлогодним изменениям названий городов на Украине, теперь Днепропетровск в Латвии будут называть Днипро (Dnipro). В свою очередь, такие города как Кировоград и Днепродзержинск переименуют в Кропивницк (Kropivnicka) и Камянск (Kamjanska).

 

Донецк, Хмельницк и Винница теперь тоже видоизменятся в латышском языке - с этого момента их следует писать без смягченного "n". То есть, вместо Doņecka правильным будет написание Donecka.

 

В названиях Rovna и Černovci букву "o" заменят на "i". Также с буквой "i" теперь придется писать и название города Макеевка - Makijivka.

 

Видоизменятся и те города города, в написании которых существовали буквы "g" и "n". Таким образом Луганск, Горловка и Николаев на латышском будут выглядеть как Luhanska, Horlivka и Mikolajeva.

 

Напомним, что в 2016 году Верховная рада Украины официально переименовала Днепропетровск в Днепр, что по-украински пишется как Днiпро(Днипро).

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