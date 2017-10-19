Рассмотрев вопрос о названии 30 крупнейших городов Украины, эксперты ЦГЯ поддержали решение об изменении написания этих слов.

Согласно прошлогодним изменениям названий городов на Украине, теперь Днепропетровск в Латвии будут называть Днипро (Dnipro). В свою очередь, такие города как Кировоград и Днепродзержинск переименуют в Кропивницк (Kropivnicka) и Камянск (Kamjanska).

Донецк, Хмельницк и Винница теперь тоже видоизменятся в латышском языке - с этого момента их следует писать без смягченного "n". То есть, вместо Doņecka правильным будет написание Donecka.

В названиях Rovna и Černovci букву "o" заменят на "i". Также с буквой "i" теперь придется писать и название города Макеевка - Makijivka.

Видоизменятся и те города города, в написании которых существовали буквы "g" и "n". Таким образом Луганск, Горловка и Николаев на латышском будут выглядеть как Luhanska, Horlivka и Mikolajeva.

Напомним, что в 2016 году Верховная рада Украины официально переименовала Днепропетровск в Днепр, что по-украински пишется как Днiпро(Днипро).