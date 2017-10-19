В рамках проекта создания дружественной к окружающей среде транспортной инфраструктуры во второй половине 2019 года в Елгаве появятся 4 электроавтобуса. Данный проект решения уже рассмотрен на объединенном заседании Финансового комитета и Комитета по социальным делам и здравоохранению Елгавской городской думы, его планируют рассмотреть на октябрьском заседании городской Думы, и депутаты, скорее всего, дадут «зеленый свет» на его реализацию.



«В ходе опроса выяснилось, что примерная цена одного такого электроавтобуса - 400 000 евро, однако с учетом быстрого развития технологий нельзя исключать возможность, что к моменту покупки этих автобусов их цена уже будет ниже. В Европе электроавтобусы предлагают как минимум 27 поставщиков, так что выбор будет», - пояснил член правления ООО Jelgavas autobusu parks Гинт Буркс. Полностью статью читайте в свежем номере «Новой газеты».

Полиция проверяет привычки досуга несовершеннолетней молодежи

На прошлой неделе инспекторы Группы по предотвращению преступности среди несовершеннолетних Елгавской городской полиции самоуправления проводили рейды, чтобы выяснить как молодые люди проводят время, и убедиться, что несовершеннолетние не употребляют алкоголь и другие одурманивающие вещества, и не находятся на улице после 22:00.



Обязательные правила самоуправления предусматривают, что лицам в возрасте до 16 лет после 22:00 не разрешается находиться в городе или на общественных мероприятиях без присутствия родителей, Во время рейда после 22.00 было проверено около 25 молодых людей, восемь из которых оказались младше 16 лет. Сотрудники ЕГПС связались с родителями подростков, и призвали явиться и забрать своих детей. Подробнее - в номере газеты.