Главный специалист самоуправления по общественным отношениям и маркетингу Илзе Кюсе пояснила, что 12 ноября заканчивается срок полномочий предыдущего члена правления JAP П.Салказанова, а значит, и срок полномочий Г.Буркса, так как он был назначен на должность члена правления JAP на время, в течение которого предыдущему руководителю запрещено занимать эту должность.



От претендентов самоуправление ждет высшего образования в сфере управления, экономики, правоведения или инженерной науки, как минимум одного года работы в руководящей должности, желательно в государственном или муниципальном учреждении или на предприятии; руководящая должность на предприятии в сфере общественного транспорта будет считаться преимуществом, свидетельствует публикация в издании Latvijas Vēstnesis. Требуются также знание госязыка на высшем уровне, русского и английского языков - на разговорном уровне, хорошие навыки работы на компьютере, отличные способности к коммуникации, сотрудничеству и презентациям, умение руководить коллективом, принимать решения и брать на себя ответственность, разбираться в деятельности общества уставного капитала самоуправления и вопросах, связанных с услугами общественного транспорта. Заявки от претендентов вместе с планом развития JAP на 2 года можно подавать до 3 ноября.



П.Салказанов, который ранее был отстранен от должности в связи с уголовным процессом, стал советником председателя Елгавской городской думы Андриса Равиньша по вопросам предпринимательской деятельности. Он принят на работу в самоуправление на неполное рабочее время (20 часов в неделю) советником А.Равиньша по вопросам предпринимательской деятельности, подтвердила представитель самоуправления Лига Клисмета. Конкурс на созданную новую должность не проводился, так как в нормативных актах это не предусмотрено. Зарплата советника - 950 евро до уплаты налогов.



Напомним, что уголовный процесс в отношении П.Салказанова начат по заявлению Госконтроля (ГК).

ГК выяснил, что ООО Jelgavas autobusu parks помимо услуг общественного транспорта оказывало услуги аренды автотранспорта, а на оформление отдельных договоров тратило от 8000 до10 000 латов (11 300-14 200 евро), таким образом необоснованно израсходовав 55 000-95 000 латов (78 000-135 000 евро). Это же общество уставного капитала самоуправления не применяло предусмотренную процедуру или порядок закупки, закупив товаров и услуг на 6,21 млн. латов (8,83 млн. евро). Ревизия проводилась за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года.