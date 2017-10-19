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Глава краевой полиции самоуправления уходит с должности

Марианна Вагале 19.10.2017. 10:42   Печатать
Елгавское краевое самоуправление объявило конкурс на должность начальника Елгавской краевой полиции самоуправления, так как нынешний ее глава Харалд Даугинович решил уйти на заслуженный отдых

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Заявление Х.Даугиновича об уходе с должности по собственному желанию 18 октября было рассмотрено на заседании финансового комитета Елгавской краевой думы и, хотя за отставку еще предстоит депутатское голосование на заседании думы, краевое самоуправление уже официально объявило конкурс на вакантную должность.


Начальником Елгавской краевой полиции самоуправления Х.Даугинович начал работать в 2010 году, а с 1994 до 2009 года возглавлял Елгавское городское и районное управление Госполиции. 67-летний Х.Даугинович решил, что пришло время уступить дорогу молодым и попросил освободить его от занимаемой должности с 25 октября. Проект решения, принятый на заседании финансового комитета, предусматривает, что до того момента, как в конкурсном порядке будет выбран новый глава краевой полиции самоуправления, обязанности руководителя этого учреждения будет выполнять старший инспектор Елгавской краевой полиции самоуправления Инесе Тарвида.


Заявки на конкурс от претендентов принимаются до 27 октября. Требования: высшее образование, как минимум три года работы на руководящей должности, а также как минимум трехлетний опыт работы в полиции, понимание функций полиции самоуправления и некоторые другие критерии. Заявки принимаются в отделе персонала Елгавского краевого самоуправления (каб.208) по ул.Паста,37 в Елгаве, по почте или [email protected] .

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