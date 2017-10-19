За последние два месяца на пьяной езде попались три будущих водителя., всего же с начала года насчитали уже восемь нарушителей.

Стоит отметить, что на курсантов автошкол не распространяются те же правила, что и для полноправных водителей,т.к. курсант не является субъектом закона. Однако, согласно правилам, автошкола запрещает курсанту управлять транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Разница между наказанием курсантов и обычных водителей является весьма существенной, ведь полноправного водителя могут оштрафовать на 1 400 евро, лишить прав до 4 лет, отправить под административный арест на 15 суток.

Автоинструкторы полагают, что это несправедливо и считают, что ответственность для курсантов необходимо ужесточить. Такого же мнения придерживаются и Госбюро судебной экспертизы и Министерство сообщения (МС). Кстати, МС уже собирается подавать соответствующие поправки к Кодексу административных нарушений на рассмотрение Сейма. Рассмотреть их планируется в течение полугода.