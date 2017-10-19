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Пьяный курсант автошколы может отделаться штрафом в 7 евро или предупреждением

Delfi 19.10.2017. 09:42   Печатать
Из-за несовершенства латвийского законодательства курсанты автошколы, которые только осваивают навыки вождения, за вождение в нетрезвом виде могут отделаться либо предупреждением, либо штрафом в размере 7 евро. Об этом сообщает skaties.lv.

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За последние два месяца на пьяной езде попались три будущих водителя., всего же с начала года насчитали уже восемь нарушителей.

 

Стоит отметить, что на курсантов автошкол не распространяются те же правила, что и для полноправных водителей,т.к. курсант не является субъектом закона. Однако, согласно правилам, автошкола запрещает курсанту управлять транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Разница между наказанием курсантов и обычных водителей является весьма существенной, ведь полноправного водителя могут оштрафовать на 1 400 евро, лишить прав до 4 лет, отправить под административный арест на 15 суток.

 

Автоинструкторы полагают, что это несправедливо и считают, что ответственность для курсантов необходимо ужесточить. Такого же мнения придерживаются и Госбюро судебной экспертизы и Министерство сообщения (МС). Кстати, МС уже собирается подавать соответствующие поправки к Кодексу административных нарушений на рассмотрение Сейма. Рассмотреть их планируется в течение полугода.

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