Елгавское общество инвалидов объединяет около 300 человек с особыми нуждами, преимущественно людей старшего поколения, однако эта негосударственная организация никакого постоянного финансирования, за исключением членских взносов, не получает и существует на пожертвования. «В обществе состоят также 120 инвалидов 1-й группы, нуждающихся в особой помощи», - отметил председатель правления Елгавского общества инвалидов Лаймонис Дзерванс.



Сейчас общество получило пожертвованные добрыми людьми муку и горох, и, когда мы гостили в помещениях общества, Л.Дзерванс вместе с заместителем Вандой Эгле активно работали, формируя пакеты, но этого, увы, не хватает, чтобы оказать полноценную поддержку членам организации, среди которых есть и инвалиды, вынужденные выживать на 80 евро в месяц.

Надо добавить, что законодательство Латвии разрешает получать только один вид пенсии - либо по старости, либо по инвалидности, потому редко кто из членов общества имеет доходы выше 200 евро в месяц, а этого слишком мало, с учетом того, что инвалидам также нужны средства на лекарства и связанные с инвалидностью медицинские манипуляции. Часть членов общества имеет права на пособия от самоуправления, но, к сожалению, после осенней индексации пенсий, когда они увеличились на несколько евро, некоторые такой возможности лишатся, так как размеры пенсий чуть-чуть превысят «потолок» доходов, позволяющий претендовать на пособия.



Понимая общее экономическое положение страны, мы все же призываем жителей не оставаться равнодушными и в рамках возможностей помочь Елгавскому обществу инвалидов в подготовке продуктовых пакетов. Поддержку можно оказать, сделав пожертвование с пометкой «pārtikas pakām» (у общества уже более 10 лет имеется статус организации общественного блага, что позволяет и жертвующим предприятиям, и частным лицам получить существенные налоговые льготы).



Реквизиты

Jelgavas Invalīdu biedrība

Reģ.nr. 40008062827

Stacijas iela 13, Jelgava

Bankas konts: LV16UNLA0008000700003



Поддержку можно также оказать продуктами, имеющими длительный срок хранения - мукой, растительным маслом, сахаром, макаронами, гречкой и др. Более подробную информацию о работе общества можно получить по телефону 63020764 или 29249075.

