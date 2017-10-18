После того, как часть вечерней школы была переведена в помещения Елгавской 6-й средней школы, на ул.Сколотаю,8 освободились помещения. В часть освободившихся помещений было решено переселить структурные единицы думской администрации - Управление общественной интеграции и отдел аудита. Одно помещение на ул.Сколотаю,8 выделено для нужд полиции самоуправления, а на втором этаже продолжают учебу начальные и основные классы вечерней школы, информирует главный специалист Елгавского самоуправления по коммуникациям и связям с прессой Эгита Вейнберга.

Самоуправление пояснило, что Управлению общественной интеграции необходимы новые помещения, так как все здание на ул.Сармас,4, где до этого находились и Управлление общественной интеграции, и Центр оперативной информации самоуправления (POIC), впредь будет обслуживать POIC, у которого расширились функции и увеличился объем работы.

Чтобы приспособить помещения вечерней школы для нужд Управления общественной интеграции, полиции и отдела аудита, в них проведен косметический ремонт, на оплату которого выделено около 42 000 евро.



Вместе с Управлением общественной интеграции с 1 ноября на новое место переедут также Елгавский центр молодежи, общества национальных меньшинств и другие негосударственные организации, которые ранее работали на ул.Сармас,4.

Предусмотрено обновить также помещения на ул.Сармас, где впредь будет работать POIC. Ремонт запланирован в следующем году, и его затраты включены в проект с софинансированием ЕС.



С этого учебного года около 120 учащихся 10-12 классов Елгавской вечерней (сменной) средней школы учатся в здании 6-й средней школы, а 44 ученика, получающие основное образование, продолжают учебу на ул.Сколотаю, 8.