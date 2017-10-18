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Из квартиры украли компьютерную технику; пьяный водитель врезался в столб

novaja.lv 18.10.2017. 14:42   Печатать
Из квартиры по ул.П.Леиня в Елгаве воры унесли компьютерную технику. Кража была совершена в период с 13 по 16 октября. По факту происшествия начат уголовный процесс

Вчера в Елгаве было зарегистрировано и несколько аварий. Одну из них в 17.10 совершил водитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. На ул.Филозофу пьяный мужчина 1991 года рождения не справился с управлением Audi A6 и врезался в столб. Проверка показала минимальную концентрацию алкоголя в 3,76 промиле. У водителя, вдобавок, не имелось и прав.

 

В тот же день на ул.Ригас женщина 1955 года рождения, управляя MITSUBISHI OUTLANDER, по невнимательности наехала на бордюр и осветительный столб на автостоянке, погнув его.

 

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