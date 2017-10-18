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Латвийцев по-прежнему легко обмануть в интернете

Латвийское радио 4 18.10.2017. 12:32   Печатать
В Латвии провели ряд социальных экспериментов с целью выяснить, насколько люди вдумчиво относятся к информации в интернете и как часто попадаются на удочку мошенников. Оказалось,дешевые предложения или бесплатные бонусы по-прежнему заставляют многих пользователей интернета напрочь забыть о мерах безопасности в виртуальной среде, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

«Небывалая акция. Отдых на Канарах в пятизвездочном отеле на берегу моря по системе «Все включено»». Такое предложение в социальной сети получили несколько сотен латвийских пользователей. Никто из них не подозревал, что это - эксперимент.

 

«Мы сами придумали название туристического агентства, создали для него домашнюю страницу и разместили от его имени выгодное предложение. В описаниях даже вписали название отеля, которого на самом деле вообще не существует. Но это мало кто проверил, настолько заманчива была цена. И в тот момент, когда нужно было вводить данные кредитной карты для того, чтобы приобрести путевку, им выскочила табличка, что это эксперимент и впредь все же стоит внимательнее относится к такого рода объявлениям»,- рассказывает руководитель Центра безопасного интернета Майя Катковска.

 

Несколько сотен пользователей практически ввели данные своей кредитной карты, только чтобы первыми получить выгодное предложение. Им повезло, что они попали на социальный эксперимент, а не на удочку к настоящим мошенникам, которые частенько прибегают именно к таким схемам.

 

«Что они хотят? Они хотят получить как можно больше подписчиков и потом что-то сделать со страничкой - передать или продать кому-то, например, и так далее. Так что если вас просто просят поставить «лайк» - это еще ладно. Но если они хотят вам что-то продать и просят ваши данные, данные вашей кредитки и любую другую информацию - это не только подозрительно, это уже противозаконно. С большой вероятностью вас обманут - либо украдут деньги, либо пришлют подделку», - напоминает медиаэксперт Артур Меднис.

 

Поставь «лайк», сделай «репост» и получи бесплатный «айфон» - объявления с таким содержанием неизменно привлекают внимание пользователей. Желание получить подарок становится сильнее здравого смысла и вместо того, чтобы внимательно изучить содержание этой страницы, проверить компанию, почитать отзывы в интернете, люди делают «шер и репост».

 

«Я очень извиняюсь, если кого-то сейчас оскорблю, но люди, которые делятся в соцсетях такими постами - просто, ну, дурачки немножко. Не надо обижаться, просто надо говорить об этом честно. Они дурачки, что повелись. Люди, дорогие! Пожалуйста, не «шерьте» такую информацию, это спам», - призывает Артур Меднис.

 

Пользователи, которые попались на такие схемы, в общем-то не защищены. По словам представителя центра по защите прав потребителей Саниты Гертмане, жаловаться на нечестных авторов объявлений им некуда.

 

«Иногда нам приходят жалобы на конкурсы в соцсетях. С другой стороны, такие конкурсы не всегда можно считать нечестной коммерческой практикой, на которую мы должны реагировать - ведь они могут быть бесплатны», - отмечает Гертмане. В том случае, если пользователи в результате мошеннических схем деньги все же потеряли, они могут обращаться не только в Центр по защите прав потребителей, но и в полицию. Конечно, сумму, потраченную на несуществующую путевку на Канары, вряд ли удастся вернуть. Но такие сведения могут помочь полиции быстрее найти мошенников.

 

Впрочем, отказываться от покупок в интернете тоже не стоит. Несмотря на то, что риск попасть на удочку мошенников - очень велик, есть шанс сделать действительно выгоднst покупки. Если уж очень хочется рискнуть и купить брендовые очки за 15 евро, нужно по максимуму себя обезопасить. Во-первых, сделать тестовую покупку - заказать что-нибудь совсем несущественное и недорогое. Во-вторых, обратить внимание на схему оплаты, которую предлагает продавец.

 

«Я всегда плачу PayPal, потому что я знаю, что они не передают никому мои данные. Если есть возможность заплатить через свой банк - используйте ее. Но при этом обязательно обращайте внимание на интернет-адрес - он может быть изменен и отличаться, например, одной буквой от названия вашего интернет-банка. Тогда становится очевидно, что вас хотят обмануть», - объясняет Артур Меднис.

 

Октябрь традиционно посвящен кибербезопасности и сегодня в доме Европы эксперты по безопасности интернета расскажут подробнее о социальных экспериментах и дадут советы, как не попасться на удочку мошенников.

 

Сегодня, 18 октября, в доме Европы расскажут о ходе еще одного любопытного эксперимента, в рамках которого эксперты по безопасности интернета создали профиль несуществующего кастиногового агентства и призвали родителей прислать фотографии, видео и информацию об их детях. За 4 дня они получили более 70 заявок, что в очередной раз доказало - латвийцы еще слишком уязвимы в виртуальной среде и их знания о безопасности в интернете слишком слабы.

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