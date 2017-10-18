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Баскетбольный клуб будет сотрудничать с ЛСУ

novaja.lv 18.10.2017. 10:31   Печатать
17 октября баскетбольный клуб Jelgava подписал договор о сотрудничестве с Латвийским сельскохозяйственным университетом. Главная суть договора - создание в городе единой баскетбольной системы при сотрудничестве Елгавской детско-юношеской спортивной школы, ЛСУ, баскетбольного клуба и самоуправления.

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«Практически договор о сотрудничестве будет действовать для привлечения студентов ЛСУ в баскетбольный клуб, предлагая студентам вуза, играющим в баскетбол, льготы на оплату обучения. Единственное условие - студент должен быть успевающим. Такой же принцип уже сейчас применяется в отношении воспитанников Елгавской детско-юношеской спортивной школы. В настоящее время 7 из 15 игроков елгавского баскетбольного клуба - студенты ЛСУ», - сообщает пресс-служба городского самоуправления.
 
С подписанием договора о сотрудничестве команда Jelgava, играющая во 2-й дивизии Латвийской баскетбольной лиги, сменит название на Jelgava/LLU. В свою очередь, команда, играющая в 3-й дивизии Латвийской баскетбольной лиги, будет называться Jelgava/BJSS, и тренировать ее будет Варис Круминьш. Цель баскетбольного клуба - вернуться в 1-ю дивизию Латвийской баскетбольной лиги, так как в нашем городе баскетбол имеет глубокие традиции и в Латвии он один из популярнейших видов спорта.
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