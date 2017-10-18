«Практически договор о сотрудничестве будет действовать для привлечения студентов ЛСУ в баскетбольный клуб, предлагая студентам вуза, играющим в баскетбол, льготы на оплату обучения. Единственное условие - студент должен быть успевающим. Такой же принцип уже сейчас применяется в отношении воспитанников Елгавской детско-юношеской спортивной школы. В настоящее время 7 из 15 игроков елгавского баскетбольного клуба - студенты ЛСУ», - сообщает пресс-служба городского самоуправления.



С подписанием договора о сотрудничестве команда Jelgava, играющая во 2-й дивизии Латвийской баскетбольной лиги, сменит название на Jelgava/LLU. В свою очередь, команда, играющая в 3-й дивизии Латвийской баскетбольной лиги, будет называться Jelgava/BJSS, и тренировать ее будет Варис Круминьш. Цель баскетбольного клуба - вернуться в 1-ю дивизию Латвийской баскетбольной лиги, так как в нашем городе баскетбол имеет глубокие традиции и в Латвии он один из популярнейших видов спорта.