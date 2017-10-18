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Эстонию вчера накрыла тьма и прошел черный дождь

Delfi/apollo.lv 18.10.2017. 08:30   Печатать
Во вторник до Эстонии дошли дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара, занесенные ураганом "Офелия" в небо над Европой, и в районе 13 часов Таллин погрузился во тьму, а во многих районах страны прошел черный дождь, сообщает rus.Delfi.ee со ссылкой на местных жителей и метеорологов.

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В редакцию поступили фотографии невиданного погодного явления, которое было замечено в Ярвамаа, Эльва и Йыгева. Там прошел черный дождь, от него образовалась серая пена.


"Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары... Информацией о химическом составе воздуха мы не располагаем, так как не занимаемся подобными замерами", - рассказала синоптик Тайми Пальяк в интервью радионовостям ERR.

 

Синоптик заверила, что в среду утром воздушные массы изменят направление и в Эстонию придут более чистые и прохладные воздушные массы.

 

Как сообщает apollo.lv, дождь с частичками копоти, вероятно прошел вчера и в Латвии, на севере Видземе.

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