Отметим, что в октябре это уже второй случай, когда с велопарковки у вокзала крадут пристегнутый велосипед, оставленный там на продолжительное время. Первый случай кражи был зарегистрирован 3 октября.

В свою очередь, на ул.Пернавас был задержан мужчина 1962 года рождения, укравший в магазине две бутылки вина. Оприходовать добычу любитель выпивки не успел. Товар был возвращен в магазин для дальнейшей реализации.



А в поселке Сесава Елгавского края мужчина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло в местном здании почты. За содеянное теперь придется отвечать.