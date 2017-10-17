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С велопарковки возле вокзала снова украден велосипед

novaja.lv 17.10.2017. 15:30   Печатать
16 октября в Елгаве с велопарковки возле железнодорожного вокзала украден велосипед, который был пристегнут. Кража была совершена в интервале времени с 5.55 до 16.05.

Отметим, что в октябре это уже второй случай, когда с велопарковки у вокзала крадут пристегнутый велосипед, оставленный там на продолжительное время. Первый случай кражи был зарегистрирован 3 октября.

 

В свою очередь, на ул.Пернавас был задержан мужчина 1962 года рождения, укравший в магазине две бутылки вина. Оприходовать добычу любитель выпивки не успел. Товар был возвращен в магазин для дальнейшей реализации.


А в поселке Сесава Елгавского края мужчина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло в местном здании почты. За содеянное теперь придется отвечать.

 

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