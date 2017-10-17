Активисты призвали премьера остановить уничтожение образования нацменьшинств и гарантировать использование русского и других языков в преподавании общеобразовательных предметов.

Авторы обращения отмечают, что за время нахождения во главе Кабинета Министров, Кучинскис старался избегать обострения национальных отношений. Все последние годы в латвийском обществе сохранялся мир, который способствовал привлекательности страны для инвестиций и экономической стабилизации, говорится в письме.

"Тем большее непонимание вызвало неожиданное решение взорвать этот хрупкий мир, подчинившись шантажу национал-радикалов из Национального объединения, а также поддержать одну из многих хаотичных реформ, регулярно порождаемых Министром образования Карлдисом Шадурскисом, который вступил в популистское соревнование с Национальным объединением в проталкивании решения о переводе всего обучения в меньшинственных школах Латвии исключительно на государственный язык", - пишут авторы письма.

Они считают, что в случае перехода обучения исключительно на латышский язык ученикам станет еще сложнее осваивать знания, а результаты обучения ещё более ухудшатся по сравнению с результатами выпускников латышских школ.

"Единственной страной, которая уничтожает меньшинственное образование, является охваченная экономическим кризисом и насилием Украина. В то же время такие преуспевающие страны, как Финляндия, Бельгия или Люксембург, наоборот, поощряют многоязычие в образовательной системе", - пишут авторы обращения.

Открытое письмо в адрес премьера призвано разъяснить позицию русской общественности в преддверии предупредительного митинга протеста, который состоится у Министерства образования 23 октября в 12.00.