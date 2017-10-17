Детскому хирургу Айнару Гилису часто приходилось оказывать помощь покусанным собакой детям. Хирург вспоминает случай, когда ребенка привезли в больницу с серьезными ранами на лице. Операция длилась около 5 часов, наложили более 150 швов.

«Девочке было два года. На нее напала собственная собака, которая до этого не проявляла признаки агрессии.

Трагедии можно было избежать, не позволив малышке остаться одной в комнате с собакой. Вот, что я могу порекомендовать: если у вас маленький ребенок, а собака появилась в семье раньше, то она чувствует себя хозяином.

Не допустите ситуацию, при которой и малыш, и собака будут находится в комнате одни»,- говорит хирург.

История двухлетней девочки закончилась относительно хорошо, потому что единственные последствия, которые останутся на всю оставшуюся жизнь, - рубцы. К сожалению, бывают и смертельные исходы.

Это означает, что ребенок должен быть в центре внимания родителей. Когда собака рядом с ребенком, родители должны контролировать обстановку и смотреть, не становится ли животное агрессивнее. Не позволяйте ребенку играть с собакой, класть голову на живот. Вы должны быть знакомы с психологией собаки. Перед появлением в доме ребенка крайне желательно посетить кинолога.