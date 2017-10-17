Каждая из усадеб предложит свою программу мероприятий.

Абгунстская усадьба

18:00 - 24:00 - творческие мастерские, лабиринт ощущений в парке усадьбы, квест (по предварительной записи) и др. Вход платный. Дополнительную информацию можно получить у Аснате Авотнице по телефону 29393131.



Беркенская усадьба (Зиедкалне, Вилцская волость)

19:00 - 22:00 - знакомство с усадьбой и ее 555 -летней историей.

20:00 и 22:00 - чтение аутентичного дневника управляющего усадьбой о жизни в ней в конце 19 века. Угощение (горячий суп, местный сыр, чай из бузины). Плата за вход - 5 евро, детям до 12 лет - 3 евро. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 29252565 (Илзе Мелгалве), 29228580 (Алдис), [email protected]



Парк Элейской усадьбы и Чайный домик - «Аристократические развлечения»

В Элейском парке в 16:00 и 18:00 - историческая познавательная экскурсия (начало у каменной ограды).

В чайном домике:

16.00-20.00 - чаепитие (за плату)

16:00-20:00 - творческая мастерская «Изготовление карнавальных масок)

16:00-20:00 - развлечения с трюками чародеев и иллюзионистов.

19:30 - музыкальное представление

19:40 - огненное шоу.

Вход бесплатный. Дополнительная информация у Аннии Кловане по телефону 26128853 или [email protected]



Лиелвирцавская усадьба и церковь

Лиелвирцавская церковь:

20:00 - открытие «Ночи легенд», рассказы об истории церкви

проповедь в лютеранской общине 18 века (оригинальное чтение).

Одежда священника: история, символы и цвета.

Экскурсия по Лиелвирцавской церкви, концерт органной музыки (произведения 18 и 19 веков), экспозиция одеяний священников из разных храмов Латвии.

Лиелвирцавская усадьба

22:00 - 24:00 -"Позднее чаепитие" с легкими закусками

Выставка частной коллекции старинных утюгов Валдиса Карпушенкова и рассказы

Музыкальный салон - возможность послушать записи со старых пластинок

Экскурсии по усадьбе и рассказы. Вход бесплатный. Дополнительная информация: Занда Зариня, [email protected], тел. 22024127



Лиелплатонская усадьба

19:00 - встреча гостей

20:00 и 22:00 - театрально -танцевальное представление коллектива SENVEDERE "Однажды в Шенведерской усадьбе»

21:00 - церемония открытия чердака

20:00 - 24:00 - будет работать базарчик.

В течение вечера у гостей будет возможность сыграть в карты с бароном фон Либхабером, станцевать с Розалией, встретиться с прачкой, пережить фильм ужасов в подвале усадьбы и др.

Вход бесплатный. Дополнительная информация у Ингуны Пранки,

[email protected], тел. 26611468



Стальгенская усадьба

19:00 - поиски клада в усадебном парке при свете факелов

20:00 - вечер вместе с фольклорным коллективом Liepāre - отгадывание загадок, пение, рассказы, творческие мастерские (штопка носков, вязание, плетение тесьмы, ткачество, литье свечей). Вход бесплатный. Дополнительная информация: Сайва Друпа,

[email protected], тел. 26383129



"Визит графа Калиостро в Вилцскую усадьбу»

18:00 - выставка и лекция

20:00 - 21:30 - спектакль «Калиостро в Вилце» (общество «Тайные агенты»)

22:00 - 24:00 - магия подвала (эксперименты по физике и химии и творческие мастерские). Вход бесплатный. Чай и угощение - за плату. Дополнительная информация у Элиты Приедниеце, [email protected], тел. 26351169



Залениекская усадьба

18:00 и 21:00 -экскурсии с сюрпризами по погребам усадьбы

19:30 - концерт вокального ансамбля Zaļā krūze в зале замка

20:00 - костер и чай.

Усадьба открыта до 24:00. Вход бесплатный. Дополнительная информация у Валии Барковски, [email protected], тел. 22043531



Подробную программу и информацию о «Ночи легенд» в других местах Латвии можно найти на: www.pilis.lv