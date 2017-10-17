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«Ночь легенд» в усадьбах Елгавского края

novaja.lv 17.10.2017. 11:11   Печатать
28 октября восемь усадеб Елгавского края приглашают всех желающих на мероприятия «Ночи легенд». Посетителей ждут увлекательные, окутанные легендами, исторические повествования, прогулки с факелами по паркам усадеб, творческие мастерские и развлечения для детей и взрослых... Вечером 28 октября в Елгавском крае для гостей будут открыты Абгунстская, Беркенская, Лиелплатонская, Лиелвирцавская, Стальгенская, Вилцская и Залениекская усадьбы, а также Чайный домик Элейской усадьбы.

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Каждая из усадеб предложит свою программу мероприятий.
Абгунстская усадьба
18:00 - 24:00 - творческие мастерские, лабиринт ощущений в парке усадьбы, квест (по предварительной записи) и др. Вход платный. Дополнительную информацию можно получить у Аснате Авотнице по телефону 29393131.
 
Беркенская усадьба (Зиедкалне, Вилцская волость)
19:00 - 22:00 - знакомство с усадьбой и ее 555 -летней историей.
20:00 и 22:00 - чтение аутентичного дневника управляющего усадьбой о жизни в ней в конце 19 века. Угощение (горячий суп, местный сыр, чай из бузины). Плата за вход - 5 евро, детям до 12 лет - 3 евро. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 29252565 (Илзе Мелгалве), 29228580 (Алдис),  [email protected]
 
Парк Элейской усадьбы и Чайный домик - «Аристократические развлечения»
В Элейском парке в 16:00 и 18:00 - историческая познавательная экскурсия (начало у каменной ограды).
 В чайном домике:
16.00-20.00 - чаепитие (за плату)
16:00-20:00 - творческая мастерская «Изготовление карнавальных масок)
16:00-20:00 - развлечения с трюками чародеев и иллюзионистов.
19:30 - музыкальное представление
19:40 - огненное шоу.
Вход бесплатный. Дополнительная информация у Аннии Кловане по телефону 26128853 или  [email protected]
 
Лиелвирцавская усадьба и церковь
Лиелвирцавская церковь:
20:00 - открытие «Ночи легенд», рассказы об истории церкви
проповедь в лютеранской общине 18 века (оригинальное чтение).
Одежда священника: история, символы и цвета.
Экскурсия по Лиелвирцавской церкви, концерт органной музыки (произведения 18 и 19 веков), экспозиция одеяний священников из разных храмов Латвии.

 

Лиелвирцавская усадьба
22:00 - 24:00 -"Позднее чаепитие" с легкими закусками
Выставка частной коллекции старинных утюгов Валдиса Карпушенкова и рассказы
Музыкальный салон - возможность послушать записи со старых пластинок
Экскурсии по усадьбе и рассказы. Вход бесплатный. Дополнительная информация: Занда Зариня, [email protected], тел. 22024127
 
Лиелплатонская усадьба
19:00 - встреча гостей
20:00 и 22:00 - театрально -танцевальное представление коллектива SENVEDERE "Однажды в Шенведерской усадьбе»
21:00 - церемония открытия чердака
20:00 - 24:00 - будет работать базарчик.
 В течение вечера у гостей будет возможность сыграть в карты с бароном фон Либхабером, станцевать с Розалией, встретиться с прачкой, пережить фильм ужасов в подвале усадьбы и др.
Вход бесплатный. Дополнительная информация у Ингуны Пранки,
 [email protected], тел. 26611468
 
Стальгенская усадьба
19:00 - поиски клада в усадебном парке при свете факелов
20:00 - вечер вместе с фольклорным коллективом Liepāre - отгадывание загадок, пение, рассказы, творческие мастерские (штопка носков, вязание, плетение тесьмы, ткачество, литье свечей). Вход бесплатный. Дополнительная информация: Сайва Друпа,
 [email protected], тел. 26383129
 
"Визит графа Калиостро в Вилцскую усадьбу»
18:00 - выставка и лекция
20:00 - 21:30 - спектакль «Калиостро в Вилце» (общество «Тайные агенты»)
22:00 - 24:00 - магия подвала (эксперименты по физике и химии и творческие мастерские). Вход бесплатный. Чай и угощение - за плату. Дополнительная информация у Элиты Приедниеце, [email protected], тел. 26351169
 
Залениекская усадьба
18:00 и 21:00 -экскурсии с сюрпризами по погребам усадьбы
19:30 - концерт вокального ансамбля Zaļā krūze в зале замка
20:00 - костер и чай.
Усадьба открыта до 24:00. Вход бесплатный. Дополнительная информация у Валии Барковски,  [email protected], тел. 22043531
 
Подробную программу и информацию о «Ночи легенд» в других местах Латвии можно найти на: www.pilis.lv

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