 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

У «аполлонцев» две медали на чемпионате Европы

Марианна Вагале 16.10.2017. 11:10   Печатать
На прошлой неделе в городе Мурсия (Испания) прошел очередной чемпионат Европы по жиму штанги лежа, с экипировкой. Сборную Латвии представляли спортсмены из елгавского клуба Apolons, которые завоевали две медали - серебряную и бронзовую

Смотреть фото (1)

13 октября в третьей группе сениоров стартовал елгавский ветеран спорта Янис Ласманис. «Он выжал лежа 150 кг, затем пошел на 157,5 кг, но из-за технической ошибки судьи вес не засчитали. Соперник Яниса из Швеции «шел за ним по пятам», заявляя в каждом подходе то же вес, что и Янис. В результате оба спортсмена показали результат 150 кг, но Янис весит на 150 г больше, потому победа досталась сопернику - таков этот вид спорта. На чемпионате Европы в прошлом году Я.Ласманис стал бронзовым призером, в этом году у него - серебро, так что прогресс есть, и есть желание готовиться к чемпионатам Европы и мира в следующем году», - отметил тренер клуба Apolons Эдмунд Янсонс.


14 октября в группе open стартовал чемпион Европы прошлого года, международный мастер спорта Ренар Дронга. Все пятеро его соперников, как пояснил тренер Э.Янсонс, были равноценными по силе, и борьба за первую тройку получилась очень напряженный. Со второго подхода наш атлет выжал 237,5 кг, что обеспечило ему третье место. В третьем подходе Ренар пошел на 245 кг, но, к сожалению, не осилил заявленный вес. Первое место занял атлет из Швеции, сумевший поднять 250 кг.


Наших спортсменов поддерживал на состязаниях и президент Латвийской федерации пауэрлифтинга Андрей Рожлапа.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Октябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Октябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā