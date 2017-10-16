13 октября в третьей группе сениоров стартовал елгавский ветеран спорта Янис Ласманис. «Он выжал лежа 150 кг, затем пошел на 157,5 кг, но из-за технической ошибки судьи вес не засчитали. Соперник Яниса из Швеции «шел за ним по пятам», заявляя в каждом подходе то же вес, что и Янис. В результате оба спортсмена показали результат 150 кг, но Янис весит на 150 г больше, потому победа досталась сопернику - таков этот вид спорта. На чемпионате Европы в прошлом году Я.Ласманис стал бронзовым призером, в этом году у него - серебро, так что прогресс есть, и есть желание готовиться к чемпионатам Европы и мира в следующем году», - отметил тренер клуба Apolons Эдмунд Янсонс.



14 октября в группе open стартовал чемпион Европы прошлого года, международный мастер спорта Ренар Дронга. Все пятеро его соперников, как пояснил тренер Э.Янсонс, были равноценными по силе, и борьба за первую тройку получилась очень напряженный. Со второго подхода наш атлет выжал 237,5 кг, что обеспечило ему третье место. В третьем подходе Ренар пошел на 245 кг, но, к сожалению, не осилил заявленный вес. Первое место занял атлет из Швеции, сумевший поднять 250 кг.



Наших спортсменов поддерживал на состязаниях и президент Латвийской федерации пауэрлифтинга Андрей Рожлапа.