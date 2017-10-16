Ежегодно в Латвии фиксируется около 180 случаев сбоев связи. Причем не всегда они происходят по злому умыслу. Бывает, что люди создают проблемы себе и окружающим по незнанию. Работники государственного предприятия Elektroniskie sakari занимаются помехами, причина которых - влияние стороннего сигнала.

«Помехи можно создать злонамеренно или по невнимательности. К проблемам также может привести использование устройств, которыми нельзя пользоваться на территории Латвии. Я говорю об устройствах, купленных в Америке или Азии», - указал директор технического департамента предприятия Марис Александров.

Он приводит пример: в США у радиотелефонов своя частота. Предположим, человек, купивший этот товар, везет его в Европу. Однако американская частота радиотелефонов совпадает с европейской частотой, на которой работают базовые станции мобильных операторов. Так обычный радиотелефон может повлиять на работу мобильной связи:

«Станция может прервать работу, снижается уровень качества или скорость передачи данных. Устройства, которые не предназначенны для европейского рынка, использовать запрещено», указал Александров.

Однако это не значит, что любое устройство, купленное за пределами Европы, нельзя использовать на ее территории:

«Прежде чем совершить покупку, нужно убедиться, отмечено ли, что его можно использовать в Европе. Обязательно должна быть маркировка из двух букв - CE», добавил он.

В Латвийской ассоциации телекоммуникаций отметили, что в Латвии качество мобильной связи - одно из лучших в Европе. Это подтвердили и операторы. Представитель крупной телекоммуникационной компании Лига Круминя отмечает, что сбои мобильной связи в Латвии перестали быть проблемой.

«Мы ничего такого со стороны клиентов не наблюдаем. Если мы видим какой-то повышенный уровень электромагнитного шума на отдельной станции, то об этом мы информируем государственное акционерное общество Elektroniskie sakari, чтобы они проверили ситуацию. Но это не значит, что клиенты будут испытывать неудобства от ситуации», - указала она.

Сбои связи может создать холодильник, радиоуправляемые детские игрушки или такое устройство, как радионяня - его используют родители, чтобы слышать, что происходит в комнате малыша.

Еще недавно в этом списке были и дроны, чьи системы работают на той же частоте, которую используют в авиации.

«С такой проблемой мы столкнулись год-полтора назад. У нас специально отведенное место, либо воздушное пространство, для авиамоделей, в том числе и для дронов, находилось на территории аэродрома Спилве. И так как он находится близко к средствам навигации, которые использует аэропорт «Рига», были случаи помех. Были серьезные случаи, когда были перебои реальные, когда даже выключался, например, измеритель расстояния. И так как мы полеты на том месте запретили, эта проблема уже не присутствует», - указал директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.



На этой неделе пройдет семинар под названием «Непредусмотренные для латвийского рынка радиоустройства». Посетить его приглашают продавцов мобильных телефонов, радиоуправляемых детских игрушек, рутеров и других устройств, транслирующих сигнал. Торговцам укажут на ошибки в распространении радиоустройств и сбои, к которым они могут привести.