Клуб VITUS под руководством тренеров Виталия Мишина и Сергея Фоменко завоевал 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали Игорь Фоменко (12-13 лет; кумите, до 48 кг), Игорь Агафонов (12-13 лет, кумитэ, до 55 кг), Ростислав Горбунов (6-7 лет; сумо), Тимур Шевченко (8-9 лет; сумо), Никита Максанов (10-11 лет; сумо).

Серебряные медали привезли с состязаний Алекс Крейпанс (10-11 лет; кумитэ), Арнита Кареле (12-13 лет; кумитэ), Лора -Джесика Зандерсоне (12-13 лет; кумитэ), Роберт Хофманис (8-9 лет; сумо), Альберт Акимов (10-11 лет; сумо)

Бронзовые медали завоевали Кристиан Горбатко (8-9 лет; ката), Игорь Агафонов (12-13 лет; ката), Михаил Мишин (10-11 лет; 3 медали - в кумитэ, фантом- кумитэ и сумо), Аннемария Дурея (12-13 лет; в кумитэ и фантом- кумитэ), Денис Баглай (10-11 лет; сумо), Николь Плавго (6-7 лет; сумо).

В общем зачете в конкуренции 21 клуба клуб Vitus занял 7-е место, так как для общего зачета учитывались лишь результаты в дисциплинах ката и кумитэ. В этих дисциплинах у клуба Vitus 9 медалей.

В состязаниях также участвовал елгавский клуб Shinri (руководитель Алексей Быстров). Бронзовые медали завоевали воспитанники клуба Марат Разживин (10-11 лет; ката) и Вероника Побяржина (8-9 лет; ката).