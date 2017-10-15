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Каратисты привезли ворох медалей из Юрмалы

Марианна Вагале 15.10.2017. 19:06   Печатать
14 октября в Юрмале прошел чемпионат по карате. Около 350 участников из 20 латвийских и эстонского клуба боролись за медали в ката, кумите, сумо и фантом- кумите.

Клуб VITUS под руководством тренеров Виталия Мишина и Сергея Фоменко завоевал 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

 

Золотые медали завоевали Игорь Фоменко (12-13 лет; кумите, до 48 кг), Игорь Агафонов (12-13 лет, кумитэ, до 55 кг), Ростислав Горбунов (6-7 лет; сумо), Тимур Шевченко (8-9 лет; сумо), Никита Максанов (10-11 лет; сумо).

 

Серебряные медали привезли с состязаний Алекс Крейпанс (10-11 лет; кумитэ), Арнита Кареле (12-13 лет; кумитэ), Лора -Джесика Зандерсоне (12-13 лет; кумитэ), Роберт Хофманис (8-9 лет; сумо), Альберт Акимов (10-11 лет; сумо)

 

Бронзовые медали завоевали Кристиан Горбатко (8-9 лет; ката), Игорь Агафонов (12-13 лет; ката), Михаил Мишин (10-11 лет; 3 медали - в кумитэ, фантом- кумитэ и сумо), Аннемария Дурея (12-13 лет; в кумитэ и фантом- кумитэ), Денис Баглай (10-11 лет; сумо), Николь Плавго (6-7 лет; сумо).

 

В общем зачете в конкуренции 21 клуба  клуб Vitus занял 7-е место, так как для общего зачета учитывались лишь результаты в дисциплинах ката и кумитэ. В этих дисциплинах у клуба Vitus 9 медалей.

 

В состязаниях также участвовал елгавский клуб Shinri (руководитель Алексей Быстров). Бронзовые медали завоевали воспитанники клуба Марат Разживин (10-11 лет; ката) и Вероника Побяржина (8-9 лет; ката).

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Комментарии:

Томин 15.10.2017. 20:57:21
Поздравляем каратистов спортивного клуба "VITUS"! Желаем дальнейших побед!

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