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Самая крупная щука на городском чемпионате потянула на 2,6 кг (+фото)

www.jelgavasvestnesis.lv 14.10.2017. 18:41   Печатать
В субботу на Лиелупе, в акватории от автодорожного моста до устья Свете прошел традиционный осенний чемпионат города по ловле хищной рыбы с лодки «Лиелупская щука». «Несмотря на дождливую погоду, вы доказали, что все возможно. Кто сумел, тот поймал», - отметил, обращаясь к участникам рыболовных состязаний руководитель Елгавского центра спортивного сервиса Юрис Каминскис и добавил, что самые крупные щуки все же остались в Лиелупе.

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Рыболовные состязания собрали 46 участников. «Сегодняшняя погода стала вызовом для всех рыболовов. Опытные рыбаки рассказывали, что на прошлой неделе ловили в Лиелупе по 5-7 кг рыбы, а сегодня, в день соревнований уловы были куда скромнее», - рассказал Ю.Каминскис, отметив также, что среди участников был и гость из Литвы.

 

Самую большую щуку на субботних соревнованиях, которая весила 2,6 кг, поймал елгавчанин Арманд Дзеркалис, ставший победителем и в прошлом году. Он рассказал, что ловил вдоль берега, возле травы, используя ту же приманку, что и в прошлом году. «Ловил «на дорожку» и мне повезло. В прошлом году улов был более чем наполовину меньшим - всего 1,1 кг», - отметил А.Дзеркалис.

 

В состязаниях участвовали также отец А.Дзеркалиса - Дзинтарс и брат отца Роберт. Сын соревновался индивидуально, завоевав победу в конкуренции 9 участников, а представители старшего поколения выступили командой (двое в лодке) «Рыбачим вместе уже с детства», - отметил Д.Дзеркалис, добавив, что в рыбалке важны не только мастерство и опыт, но в большой степени и удача. В этом году в командных соревнованиях стартовали 18 лодок, и братья Дзеркалисы заняли второе место, выловив щуку на 1,9 кг. С таким же результатом финишировала команда в составе Евгения Борисова-Пономарева и Айнара Эглитиса. Обе команды поделили второе место. 


Победителями командных соревнований стали Улдис Кекарс и Леонид Антенс, общий вес улова которых составил около 10 кг. Самая крупная рыба в их улове - судак весом 2,850 кг. Добавим, что это была и самая крупная рыба, пойманная на состязаниях. «Рыбалка -наше хобби, а состязания «Лиелупская щука» -динамика и адреналин», - говорит Л.Антенс, добавив, что хотя погода и была неблагоприятной, при правильно выбранной стратегии рыбачить можно. «Ловили возле травы, используя небольшую и очень яркую приманку, так как вода была мутной», - отметили участники, пояснив, что вода в реке поднялась, трава возле берега разрежена, и это хорошее место для рыбалки. 

 

«Рыба с каждым годом становится умнее и разборчивее, - делает вывод Л.Антенс. - Только начнешь использовать новую подкормку или самую современную приманку, рыба больше другую брать не будет, и всем нам придется покупать новейшее. Модернизация облегчает ловлю и улучшает возможности рыболова, но в известной степени к инновациям привыкает и рыба». Денежные призы в размере от 70 до 120 евро, а также подарочные карты магазинов Copes lietas и Asaris получили обладатели первого и второго мест в индивидуальной и командной конкуренции. Дополнительные спецпризы вручены за самую большую щуку и самую крупную пойманную рыбу. 


Рыболовные соревнования проводил спортивный клуб Lielupes brekši в сотрудничестве с Елгавским центром спортивного сервиса.


Итоги соревнований
В индивидуальной конкуренции:
1-е место - Арманд Дзеркалис
2-е место - Нериус Гружаускас
В командной конкуренции:
1-е место - Улдис Кекарс и Леонид Антенс
2-е место - Евгений Борисов-Пономарев и Айнар Эглитис
2-е место - Дзинтарс Дзеркалис и Роберт Дзеркалис
Спецприз за самую крупную щуку - А Дзеркалис (2,600 кг)
Спецприз за самую большую рыбу - У.Кекарс и Л.Антенс (2,850 кг -судак).

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