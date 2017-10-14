Рыболовные состязания собрали 46 участников. «Сегодняшняя погода стала вызовом для всех рыболовов. Опытные рыбаки рассказывали, что на прошлой неделе ловили в Лиелупе по 5-7 кг рыбы, а сегодня, в день соревнований уловы были куда скромнее», - рассказал Ю.Каминскис, отметив также, что среди участников был и гость из Литвы.

Самую большую щуку на субботних соревнованиях, которая весила 2,6 кг, поймал елгавчанин Арманд Дзеркалис, ставший победителем и в прошлом году. Он рассказал, что ловил вдоль берега, возле травы, используя ту же приманку, что и в прошлом году. «Ловил «на дорожку» и мне повезло. В прошлом году улов был более чем наполовину меньшим - всего 1,1 кг», - отметил А.Дзеркалис.

В состязаниях участвовали также отец А.Дзеркалиса - Дзинтарс и брат отца Роберт. Сын соревновался индивидуально, завоевав победу в конкуренции 9 участников, а представители старшего поколения выступили командой (двое в лодке) «Рыбачим вместе уже с детства», - отметил Д.Дзеркалис, добавив, что в рыбалке важны не только мастерство и опыт, но в большой степени и удача. В этом году в командных соревнованиях стартовали 18 лодок, и братья Дзеркалисы заняли второе место, выловив щуку на 1,9 кг. С таким же результатом финишировала команда в составе Евгения Борисова-Пономарева и Айнара Эглитиса. Обе команды поделили второе место.



Победителями командных соревнований стали Улдис Кекарс и Леонид Антенс, общий вес улова которых составил около 10 кг. Самая крупная рыба в их улове - судак весом 2,850 кг. Добавим, что это была и самая крупная рыба, пойманная на состязаниях. «Рыбалка -наше хобби, а состязания «Лиелупская щука» -динамика и адреналин», - говорит Л.Антенс, добавив, что хотя погода и была неблагоприятной, при правильно выбранной стратегии рыбачить можно. «Ловили возле травы, используя небольшую и очень яркую приманку, так как вода была мутной», - отметили участники, пояснив, что вода в реке поднялась, трава возле берега разрежена, и это хорошее место для рыбалки.

«Рыба с каждым годом становится умнее и разборчивее, - делает вывод Л.Антенс. - Только начнешь использовать новую подкормку или самую современную приманку, рыба больше другую брать не будет, и всем нам придется покупать новейшее. Модернизация облегчает ловлю и улучшает возможности рыболова, но в известной степени к инновациям привыкает и рыба». Денежные призы в размере от 70 до 120 евро, а также подарочные карты магазинов Copes lietas и Asaris получили обладатели первого и второго мест в индивидуальной и командной конкуренции. Дополнительные спецпризы вручены за самую большую щуку и самую крупную пойманную рыбу.



Рыболовные соревнования проводил спортивный клуб Lielupes brekši в сотрудничестве с Елгавским центром спортивного сервиса.



Итоги соревнований

В индивидуальной конкуренции:

1-е место - Арманд Дзеркалис

2-е место - Нериус Гружаускас

В командной конкуренции:

1-е место - Улдис Кекарс и Леонид Антенс

2-е место - Евгений Борисов-Пономарев и Айнар Эглитис

2-е место - Дзинтарс Дзеркалис и Роберт Дзеркалис

Спецприз за самую крупную щуку - А Дзеркалис (2,600 кг)

Спецприз за самую большую рыбу - У.Кекарс и Л.Антенс (2,850 кг -судак).